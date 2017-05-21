البدران: نجاح أي قيادي رهن بإدارته فريقاً قوياً ومحترفاً يدعمه في مسيرة عمله

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، فوز رئيسها التنفيذي م.سلمان بن عبدالعزيز البدران، بجائزة النسر العربي للإدارة الرقمية المتميزة، بحسب تقييم أكاديمية تتويج للتميز في المنطقة العربية والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، في حفل أقيم مؤخرا في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية وحضور اللواء ناصر سالم سيف النعيمي، أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، أعرب البدران عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا: إن نجاح أي قيادي رهن بإدارته فريقا قويا ومحترفا يدعمه في مسيرة عمله، وحصولي على هذه الجائزة التي أفتخر بها بأن أكون ضمن أفضل القيادات الإدارية على مستوى المنطقة العربية، هو نجاح مشترك مع كل عائلة VIVA.

هذا وتسلم الجائزة ممثل شركة الاتصالات الكويتية VIVA عبدالله العماني، من قسم اتصالات الشركات والعلاقات العامة. وحضر الحفل بيار مكرزل، مؤسس ورئيس أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية وعدد من المسؤولين الحكوميين في الدول العربية وشركات ومؤسسات حكومية وخاصة وإعلاميون، وذلك لتكريم نخبة من القيادات الإدارية، التي تركت بصمة نجاح على مستوى الإدارة العامة العربية وساهمت بشكل فعال في تطوير الأداء الإداري في المؤسسات العربية.

وخضع المرشحون لنيل الجائزة لحيثيات معتمدة من مجلس أمناء الجائزة الذي يضم شخصيات ذات مصداقية وشفافية وحيادية وتضمنت المعايير التالية: الجدارة في صياغة وتطوير الرؤية والرسالة والسياسات الموضوعة في إطار أهداف طموحة، القدرة على الإنجاز ومجابهة التحديات واستثمار الفرص وتخطي الأزمات واستشراف المستقبل وتبني الفكر الإبداعي وقيم التشارك والعمل الجماعي وتمكين العاملين على مختلف المستويات.

وتهدف الجائزة إلى إبراز دور الإدارة العامة في قيادة التغيير والتطوير المؤسسي وكذلك رسم ملامح سمات التميز وتكريم الإتقان والإنجاز في الإدارة العامة العربية.