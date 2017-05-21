خصومات مقدمة من تطبيق The Entertainer لدى مئات المتاجر والمطاعم في الكويت

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق حملة جديدة لحساب الطالب A+، لعملاء البنك من الشباب والذي تم تطويره بإضافة ميزات جديدة على مدار العام، إلى جانب سحوبات على جوائز نقدية. وقد بدأت الحملة في 17 مايو الجاري وستستمر حتى نهاية عام 2017.

ومن بين المميزات التي يحظى بها عملاء حساب الطالب A+ الحاليين والجدد والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما هي المشاركة في سحوبات تمنحهم فرصة ربح جائزة نقدية بمبلغ 200 دينار كويتي والتي تعادل قيمة المكافـــأة الطلابية خلال الفترة من شهر مايو وحتى سبتمبر، إضافـة إلى سحب في شهــر ديسمبر على الجائزة الكبرى وهي سيارة دودج تشارجر SE موديل 2017.

كما سيحصل عملاء حساب A+ على خصومات مقدمة من تطبيق The Entertainer لدى مئات المتاجر والمطاعم في الكويت.

ويقام السحب الأول ضمن الحملة لحساب الطالب A+ في شهر مايو للإعلان عن عشرة فائزين، أما السحب الثاني فمن المقرر إقامته في سبتمبر للإعلان عن عشرين فائزا. وللتأهل لدخول السحب على الجائزة الكبرى يتعين على الطلبة تحويل المكافـــأة الطلابية إلى حسابهم قبل تاريخ 20 ديسمبر 2017.