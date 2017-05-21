أيجي: الفعالية أظهرت أهمية «اسطنبول» كبيئة ممتازة لاستضافة الفعاليات الرياضية

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إقامة المباريات النهائية الأربع ضمن مسابقة «دوري الخطوط الجوية التركية لكرة السلة الأوروبي» (يورو ليغ) 2017 في اسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع خلال الفترة من 19-21 مايو 2017، وشهد هذا الموسم منافسات قوية من الفرق الـ 24 المشاركة، وسوف تتوج منافسات البطولة بأربع مباريات مشوقة لفرق تستحق الحصول على الكأس هي سسكا موسكو، وريال مدريد، وفنرباهتشه، وأوليمبياكوس بيرايوس.

وتعود مجددا هذه الجولة النهائية القوية إلى مدينة اسطنبول التركية الجاذبة بعد خمس سنوات من إقامة مباريات نهائي الـ (يورو ليغ) الأربع في 2012. حيث تقام المباريات في ملعب «سنان إردم دوم» الشهير، الذي يعد أكبر ملعب مغطى في تركيا ومن أكبرها في أوروبا.

وأكد إيلكر أيجي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، أن إقامة المباريات النهائية الأربع ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة (يورو ليغ) في اسطنبول للمرة الثانية أظهر البيئة الممتازة للمدينة كمكان لاستضافة الفعاليات الرياضية التي تسهم في توحيد ملايين الناس من كافة أنحاء العالم في أجواء حافلة بالإثارة والتشويق.

وقال: ترحب اسطنبول مجددا باستقبال مشجعي ومحبي لعبة كرة السلة من كافة أنحاء أوروبا لمشاهدة الإثارة، حيث تلتقي أفضل فرق القارة من أجل الفوز والتتويج بطلا للقارة. وانطلاقا من مكانتنا كناقلة تسير رحلاتها إلى أكبر عدد من البلدان في العالم مقارنة بأي ناقلة أخرى، فإنه يقع في صميم رسالتنا الرئيسية مد الجسور بين شعوب وقارات العالم المختلفة ليس فقط من خلال شبكتنا الواسعة، بل أيضا من خلال مجموعتنا المتنوعة من نشاطات الرعاية المشاركين فيها منذ سنوات عدة.

وتؤكد مساندتنا القوية لـ «دوري الخطوط الجوية التركية يورو ليغ» الأهمية الكبيرة التي نوليها للرياضة، وإعلاء القيم الرياضية، والمنافسة الشريفة، في تحقيق رسالتنا.