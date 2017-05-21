أعلنت شركة مجموعة برج جلوبل مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في الريجنسي.

وقال رئيس مجلس الإدارة في المجموعة عمرو الجمال ان المجموعة تأسست داخل الكويت عام 2013، وقطفت ثمار رؤيتها المستقبلية بعد تحقيق مشوار طويل من النجاح ووضعها رؤية مستقبلية واضحة.

وأشار الجمال إلى ان ما حققته الشركة من نجاح جاء بسبب روح التعاون في العمل، وانتقال الشركة من مجال التسويق إلى تطوير المشاريع، والعمل على تلبية رغبة شركاء النجاح.

وتابع: كما تم افتتاح مقر للشركة في الإمارات ومصر، إضافة إلى افتتاح فرع للشركة في تركيا، الأمر الذي مهد الطريق لتنفيذ خطط مهنية مدروسة.

ولفت الجمال إلى ان المجموعة كشفت الستار مؤخرا عن مشروع تاليا ساراي، الذي لاقى إقبالا كبيرا في السوق العقاري، مؤكدا انه يلبي كل احتياجات العملاء من حيث فخامة التصميم والخدمات الكاملة الأساسية والترفيهية والاستثمارية.

وأكد الجمال ان نظرة المجموعة للنجاح تتعلق بقياس رضاء العملاء وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، داعيا المستثمرين كافة إلى الانضمام للنخبة في مشروع المتميز تاليا ساراي، الذي سيتم عرضه خلال المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية.