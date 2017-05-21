قولي: علاقات رويترز مع «بيتك» ممتدة منذ أكثر من 20 عاماً

وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة تومسون رويترز لخدمات المعلومات الاقتصادية الدولية للتعاون في إثراء المعرفة من خلال نشر التقارير والدراسات الاقتصادية التي يعدها «بيتك» وتغطي مجالات مختلفة مثل العقار وحركة التمويلات والودائع بالقطاع المصرفي الكويتي ومعايير ومقاييس التضخم، بالإضافة الى القضايا والمستجدات الاقتصادية الأخرى محليا وعالميا وتحديدا فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي.

وقال رئيس الاستراتيجية في مجموعة «بيتك» المهندس فهد خالد المخيزيم إن هذه الاتفاقية خطوة متقدمة في مجال تطوير النشر للأبحاث والدراسات الاقتصادية التي يعدها «بيتك»، حيث سيتم بالتعاون مع رويترز لخدمة مجموعة كبيرة من المتابعين والمهتمين، وهو ما سيكون له أثره البالغ على تعزيز جودة هذه الأبحاث من خلال الحصول على معاملات التأثير وردود الأفعال، منوها بما يحمله اسم تومسون رويترز من ثقل ومكانة في عالم الإعلام والمعلومات وبكل رصيدها الحافل بالدقة والسرعة في نقل الخبر والمعلومة.

واشار المخيزيم الى أهمية ودور الابحاث والدراسات الاقتصادية في «بيتك»، حيث تعتبر من أوجه القيمة المضافة التي يقدمها للمجتمع وتسهم في وضع الحقائق والمؤشرات والرؤى الدقيقة أمام القارئ العادي والمتخصص ما يساعد على اتخاذ القرار والوقوف على حقائق التطورات الاقتصادية المحلية وارتباطها وتأثرها بالمستجدات العالمية، مفيدا بأن التعاون مع الجهات العالمية الرائدة في مجال المعلومات سوف يوفر منصة مهمة واسعة الانتشار للإنتاج البحثي الصادر عن «بيتك».

وأكد أن الاتفاقية فرصة كبيرة لتعزيز تواجدنا البحثي والدراسي على المستوى الدولي بعد ان حققت بحوث «بيتك» موقعا متميزا على الصعيد المحلي، حيث يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لـ «بيتك» وفي وسائل الاعلام المختلفة، وستساهم في اثراء معلومات عملائنا والمستثمرين وتوثيق الترابط معهم وتزويدهم بأهم التطورات الاقتصادية، بالإضافة الى المعلومات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي.

وأضاف ان تقارير وأبحاث «بيتك» تجد اليوم منصة جديدة لتصل الى اكبر عدد ممكن من القراء وأصحاب القرار، وهذا لم يأت من فراغ بل تدعمه موثوقية عالية تستحوذ عليها بحوث وتقارير«بيتك» وكذلك تاريخ طويل من العمل المنهجي والعلمي، حيث ان التقرير العقاري مثلا يصدر بشكل شهري وفصلي منذ نحو 15 عاما، وهو ما يعني ان لدى «بيتك» حصيلة من المعلومات والمؤشرات على مدى زمني كبير، تتيح فرصة اكبر للمقارنات والقراءة الجيدة للتطورات وحركة السوق المحلي ومدى ارتباطها وتأثرها بالمتغيرات في الأسواق الدولية، وأيضا انعكاساتها على نواحي النشاط الأخرى في الاقتصاد، التي أصبحت اكثر ترابطا من السابق.

من جانبه، قال عبدالرزاق قولي مدير الأعمال في تومسون رويترز إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تدعم أسس التعاون البناء مع مؤسسة كبيرة وعريقة مثل بيت التمويل الكويتي، مبينا أن علاقات تومسون رويترز مع «بيتك» ممتدة منذ أكثر من عشرين عاما وهي عميقة وتشمل مجالات عدة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية تومسون رويتز الهادفة إلى دعم المؤسسات المالية والبنوك في المنطقة وتعزيز كفاءة ودقة المعلومات والنظم الآلية لتحقيق الاستخدام الأمثل لها.