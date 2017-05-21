الفوز للسنة الثالثة على التوالي وارتفاع رصيدها إلى 5 جوائز

حازت «هرتز» لتأجير السيارات، وبجدارة على جائزة أفضل شركة لتأجير السيارات في الشرق الأوسط من BUSINESS TRAVELLER MIDDELLE EAST AWARDS لهذا العام وللمرة الثالثة على التوالي، ما رفع رصيدها ليبلغ 5 جوائز بعد حصولها على هذه الجائزة في عامي 2011 و2013.

وأتت هذه الجائزة لتثبت مجددا بروز دور العلامة التجارية هرتز وتوسعها الكبير في منطقة الشرق الأوسط والكويت بعد افتتاح ستة فروع لها في الكويت، كما أعلنت هرتز عن مواصلة جهودها للانتشار على صعيد أوسع تصل فيه إلى جميع عملائها وتوفر لهم الاستمتاع بالقيادة والتنقل بكل ثقة وراحة بال، مؤكدة كذلك إصرار الشركة على مواصلة تقديم العروض وإطلاق الحملات الترويجية التي تستقطب اهتمام العملاء.

هذا، فضلا عن انتشارها الواسع وسمعتها كشركة رائدة في مجال تأجير أحدث الطرازات وأفضل أنواع السيارات، والخدمات المميزة الراقية التي توفرها باستمرار لعملائها لضمان ثقتهم ورضاهم.

في هذا السياق، أعرب رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة عبر القارات، المشغل الحصري لهرتز في الكويت على هذا الإنجاز المميز بالقول: نفخر بهذا الإنجاز الجديد الذي حققته هرتز بفضل الجهود المتواصلة التي يبذلها فريق عمل هرتز في الشرق الأوسط والكويت لتعزيز مكانتها ودورها الرائد في مجال تأجير السيارات، متقدمة بالشكر لعملاء هرتز وثقتهم بالخدمات الراقية التي تليق بهم والتي تعبر من خلالها الشركة عن مدى تقديرها لولائهم.

وأثبتت شركة هرتز تواجدا مميزا جعل السفر معها أكثر متعة وراحة كما كان دائما. وبفضل جهودها المتواصلة طوال هذه الأعوام استحقت أن تكون الخيار الأول لكل من رجال الأعمال والسائحين. كما رسخت شركة هرتز قواعدها في السوق العالمي كشركة عريقة بلا منازع مما لديها من قدرة تنافسية عالية في مجال تأجير السيارات.

وتتميز هرتز الكويت، المشغلة من قبل شركة عبر القارات، بتقديمها عروضا على الإيجارات اليومية، الأسبوعية والشهرية، كذلك الإيجارات الطويلة الأمد، بالإضافة إلى العقود السنوية الخاصة بالشركات. كما تتوافر خدمة السائق الشخصي طوال 24 ساعة. وتمتلك هرتز أسطولا متنوعا من السيارات الحديثة المتميزة بجودتها العالية ومزايا السلامة، حيث توفر مجموعة واسعة من السيارات العادية والفاخرة، التي جعلتها الخيار الأول لكل من رجال الأعمال والسائحين في الكويت. وتشتهر هرتز بامتلاكها مجموعة واسعة من السيارات عالية الجودة (السيارات الصغيرة، سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، سيارات الرفاهية وناقلات الأشخاص الصغيرة)، علاوة على خدمات تأجير السيارات المتنوعة والفريدة من نوعها مثل تأجير السيارات اليومي والأسبوعي والشهري، عقود التأجير الشخصية (لمدة سنة)، عقود التأجير للشركات (من سنة إلى سنتين)، سيارات مع سائق (24 ساعة في اليوم) طوال أيام الأسبوع والحجوزات العالمية للسيارات.

كل تلك الخدمات مدعومة من قبل فريق عمل هرتز المحترفين في أداء مهامهم بسرعة وكفاءة عالية من مختلف أفرع هرتز الكويت: المكتب الرئيسي في الشويخ، ومطار الكويت الدولي الذي يستقبل العملاء 24 ساعة / 7 أيام في الاسبوع، بالإضافة إلى أفرع العاصمة.