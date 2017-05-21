تصميم التشكيلة جرى بعناية وبنفس الاهتمام الدقيق الذي يتم فيه تطوير وتصنيع سيارات جاكوار

أطلقت علامة جاكوار تشكيلتها العصرية من الملابس والسلع التي تحمل شعار العلامة التجارية لعام 2017، بما في ذلك تشكيلة «هيريتيج» الجديدة كليا، والتي تستوحي تصاميمها من سيارات تاريخية شهيرة للعلامة. وقد جرى تصميم التشكيلة بعناية بالغة، وبنفس الاهتمام الدقيق بالتفاصيل الذي يتم فيه تطوير وتصنيع سيارات جاكوار، وسيكون جوهر وروح العلامة التجارية حاضرا بقوة في التشكيلة، تماما كما هو الحال في سياراتها، إذ يتم إنتاجها تحت إشراف مديري التصميم إيان كالوم.

وتضم تشكيلة جاكوار 2017 مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة، تشمل سترات مقاومة للماء، وتصاميم جديدة من قمصان T-Shirt للرجال والنساء والأطفال، وأغطية هواتف محمولة وأجهزة لوحية مصنوعة من الجلد عالي الجودة، ومجموعة جديدة من حقائب الأمتعة، وساعة يد كرونوغراف جديدة، ومجموعة واسعة من منتجات الأطفال، وتتضمن قمصان رياضية وسترات هودي وقبعات وكتب وألعاب وحقائب ظهر وعلب أقلام وعلب غداء، بالإضافة إلى دمية دب المغامرات الرائعة، مما يوفر مجموعة واسعة من الخيارات للهدايا الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. كما تتوفر مجموعة واسعة من نماذج السيارات المطابقة لسيارات جاكوار.

وفي هذا الشأن قالت هناء ناجي، مديرة العلامة التجارية لدى جاكوار لاند روفر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تجمع تشكيلة جاكوار الجديدة بين التصميم الفريد والأصالة والجودة العالية، وإلى جانب مجموعة مذهلة من المنتجات المستوحاة من تراث العلامة التجارية، قمنا بابتكار تشكيلة عصرية جديدة تعكس أحدث صيحات الموضة وتناسب جميع أفراد العائلة.

وفي عام 1963، ولدت أسطورة مذهلة اتخذت شكل سيارة جاكوار Lightweight E-type، وحققت نجاحا كبيرا في السباقات. وقد تم تصنيع 12 سيارة فقط من سيارات السباق المذهلة هذه، تمكنت واحدة منها من تحقيق نصر أسطوري في سباق مشهور في ولاية فلوريدا الأميركية، وهو سباق الـ 12 ساعة في سيبرينغ. وبقيادة كل من إد ليزلي وفرانك موريل، استطاعت سيارة Lightweight E-type حملت الرقم 23، مطلية باللون Old English الأبيض وبخطوط حمراء وزرقاء جريئة، عبور خط النهاية محتلة المركز الأول في فئة سباقات GT4. واستمر الاحتفال بفوز السيارة رقم 23 لعقود من الزمن، واليوم يجري استحضار ذكرها في مجموعة جاكوار «هيريتيج» 2017.

وقد استلهم مصممو تشكيلة جاكوار تصاميمهم من سيارة Lightweight E-type في المجموعة الحصرية من الملابس والاكسسوارات والمقتنيات الفاخرة، التي تضم مجموعة من ثلاث قطع من السدادات الفولاذية الفاخرة للقوارير، والمصممة على شكل مجموعة من مقابض ناقل الحركة.

أما بالنسبة لعملاء جاكوار المميزين، فقد تم تطوير صندوق مقتنيات جلدي لحفظ مقتنياتهم القيمة بطريقة منظمة وأنيقة. ويحتوي الصندوق على حجرات تخزين متعددة تتسع لأربع ساعات، ودرج لتخزين أزرار الأكمام.