جميع طرازات غراند شيروكي المجهزة بمحركات V6 وV8 تقدم كفاءة أفضل باستهلاك الوقود

طرحت شركة الملا وبهبهاني للسيارات - الموزع الوحيد لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، فيات بروفيشيونال، جيب، رام وموبار في الكويت ـ وكعادتها طرحت عروض رمضان السخية على سيارات جيب غراند شيروكي موديل 2017.

انها غراند شيروكي المذهلة سيارة الدفع الرباعي SUV الآن بسعر ابتداء من 9999 دينارا على فئة «لاريدو» بالإضافة الى باقة خدمة سنتين او 40 ألف كم مجانا وكفالة خمس سنوات او 100 الف كم مجانا اضافة إلى تحمل الشركة تكاليف التسجيل والتأمين ضد الغير.

وبهذه المناسبة هنأ عادل ابوشبل مدير التسويق في شركة الملا وبهبهاني المواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك قائلا: تأتي حملتنا الرمضانية هذا العام على غراند شيروكي بمواصفات وأسعار غير مسبوقة بالاضافة الى باقة خدمة مميزة كما تأتي تحت شعار «خلك أصلي» والذي يذكر بأصالة هذه السيارة الفائقة.

مضيفا ان شركة الملا وبهبهاني للسيارات في بحث مستمر عن كيفية إرضاء عملائها خصوصا عملاء جيب المميزين وتوفير افضل العروض لهم.

هذا وتحصل Jeep غراند شيروكي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الأكثر حصدا للجوائز حتى الآن على تحسينات لطرازها الأخير لعام 2017.

وبالنسبة لعام 2017، تقدم جميع طرازات غراند شيروكي المجهزة بمحركات V6 وV8 كفاءة أفضل باستهلاك الوقود نتيجة لتطوير باور ستيرينغ كهربائي وتخفيضات بالوزن كنتيجة لاستخدام الألمنيوم في تصنيع أنظمة التعليق.

وتستطيع طرازات غراند شيروكي، المجهزة بمحرك بنتاستار V6 سعة 3.6 ليترات الذي يشتمل على نظام التوقيت المتغير للصمامات (VVT) جر ما يصل إلى 2812 كلغ وتمتاز بمدى قيادة يزيد على 966 كيلومتراا وهو الأفضل بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المجهزة بمحركات بنزين. ويحقق محرك V8 سعة 5.7 ليترات الاختياري قوة حصانية تبلغ 360 حصانا وعزم دوران يبلغ 390 رطل- قدم مع قدرات قطر هي الأفضل في فئتها وتبلغ 3356 كلغ.

تتمتع كل طرازات غراند شيروكي 2017 بشكل مميز، بحيث يمكن تمييز أي طراز من الوهلة الأولى. وتشتمل المزايا الرئيسية للشكل الخارجي على أضواء LED أمامية وخلفية تتيح التعرف على غراند شيروكي في الحال في الليل أو النهار ومن مسافة بعيدة جدا. وتأتي كتجهيز قياسي بطرازي أوفرلاند وسوميت وكتجهيز اختياري بطراز ليمتد مصابيح زينون bi-xenon أمامية ذات تفريغ عالي الكثافة (تكيفية بطراز سوميت) التي تحددها مصابيح LED نهارية.

وبالطبع، تحافظ غراند شيروكي على الشبك الأمامي الكلاسيكي المميز من جيب والذي يضم سبع فتحات، إضافة إلى الأقواس شبه المنحرفة للعجلات.

وتعد مقصورة جيب غراند شيروكي الحائزة جوائز عالمية واحدة من أكثر المقصورات المتقدمة تقنيا والمتميزة بحرفيتها العالية بصناعة السيارات. ويمكن في الحال ملاحظة شاشة عرض Uconnect تعمل باللمس قياس 5 بوصات أو 8.4 بوصات.

وتوجد مفاتيح التحكم بالراديو والمناخ تحت الشاشة وتحتوي على أزرار ومفاتيح دوارة سهلة التحديد. ويمتد هذا الكونسول نحو الأسفل في وسط السيارة بحيث يضم مقبض تغيير الحركة الجديد المغلف بالجلد للتحكم بنظام تغيير الحركة من ثماني سرعات.