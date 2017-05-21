تقدم شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان في الكويت، اكبر الحملات الخاصة بالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، تحت عنوان «عروض رمضان غير العادة» حيث يحصل العملاء على فرصة للاختيار من باقة قيمة من الهدايا الفورية بالإضافة إلى أسعار خاصة لشهر رمضان على جميع الموديلات، كل ذلك وأكثر ابتداء من 16 مايو الجاري وحتى آخر شهر يونيو.

ويشمل هذا العرض كل من يشتري سيارة نيسان خلال شهر رمضان المبارك حيث يحصل على باقة قيمة من الهدايا الفورية مع فرصة للاختيار من أحدث الأجهزة الذكية، تأمين ضد الغير وتسجيل المرور مجاني، بالإضافة إلى أسعار خاصة لشهر الخير وهدية رمضان عند الاستلام.

وبهـــذه المناسبــــة، تتقدم شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين بتهنئة جميع عملائها بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنية أن يساهم هذا العرض القوي والمستوى الرفيع من الخدمات التي تقدمها في زيادة وتعزيز الثقة في علامتها التجارية والمحافظة على مكانتها كشركة رائدة في سوق السيارات المحلية والإقليمية، وتدعو «نيسان البابطين» عملاءها إلى الاحتفال معها بالأجواء الرمضانية المميزة داخل معارضها والتعرف على تفاصيل العرض.

هذا وتحرص «نيسان البابطين» باستمرار على تقديم أقوى العروض وأفضلها لعملائها على مدار السنة، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع لمقابلة معدل الطلب المتزايد على سيارات نيسان وتحقيق أهداف الشركة لتبقى دائما في صدارة العلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات.