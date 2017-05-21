صمم خصيصاً لسيارات الركوب عالية الأداء لتقدم للسائق متعة لا تضاهى أثناء القيادة

نظمت شركة ميشلان لتصنيع الإطارات، سباق «أيام شغف ميشلان» على حلبة مرسى ياس في أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2017، بمشاركة متسابقين وعشاق عالم السيارات من 10 دول من حول العالم العربي وأفريقيا والهند، والذين استفادوا من هذه الفرصة لقيادة مجموعة من أرقى السيارات الرياضية في العالم.

وشارك في الحدث، صناع مركبات، وأندية سيارات، ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، وشركاء ميشلان، إلى جوار مجموعة من الفائزين من دولة الإمارات، والمملكة المغربية وجنوب أفريقيا، والذين فازوا بحضور الحدث عبر المشاركة في مسابقة على صفحة ميشلان على فيسبوك.

وكان نجم الحدث هو إطار بايلوت سبورت 4 اس فائق الأداء، والذي أتيح للمشاركين في الحدث، فرصة إخضاعه للاختبار العملي على مضمار حلبة مرسى ياس، وتجربة أدائه المتفوق على السرعات العالية والمنعطفات والمكابح.

وتم تصميم إطارات «بايلوت سبورت 4 أس» خصيصا لسيارات الركوب عالية الأداء، لتقدم للسائق متعة لا تضاهى أثناء القيادة، والاستفادة من دقة التوجيه على المنعطفات والثبات على الطرق المستقيمة، بما يتيح للسائق الاستمتاع بأعلى معدلات أداء والسلامة على كل أنواع الطرقات، وذلك بفضل تصميمها المطور الذي يضمن أقصى درجات التماسك على الطرق في جميع الظروف.

وقال فيليب فيرنويل، رئيس، ورئيس مجلس إدارة ميشلان، العالم العربي وأفريقيا والهند: جاءت إطارات ميشلان «بايلوت سبورت 4 أس» نتاجا لعلوم ومعارف قام بتطويرها مهندسو ميشلان من منطلق شغفهم بإعادة صياغة مقاييس تلك الفئة من الإطارات، والتي أثمرت إنتاج إطار متفوق الأداء يتمتع بقدرة عالية على التكيف مع كل أنواع الطرق أو مضامير السباقات، بما يرتقي به إلى المركز الأول في فئته. ولهذا فإن أفضل طريقة لإظهار قدراته، هي إخضاعه للاختبار العملي برفقة عشاق رياضة السيارات وأصحاب المصلحة في بيئة سباق احترافية، ومع سائقين محترفين يستوعبون تماما أهمية الأداء المتفوق للإطار والتعرف على الفرق الذي تطرحه إطارات ميشلان.