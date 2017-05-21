جايار: شاحنات مرسيدس بنز توفر القوة والمتانة ومعايير السلامة والراحة

نظم «قطاع المركبات التجارية» في شركــــة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الموزع المعتمد لمرسيدس - بنز في الكويت، الحدث الأول من نوعه في الكويت، حيث أتاح يوما حصريا لتجربة قيادة شاحنات مرسيدس - بنز الثقيلة والمتوسطة الحجم لعملاء الشركة الحاليين والجدد، ففي هذا الحدث قدمت البشر والكاظمي فرصة للتعرف على مميزات وإمكانات شاحناتها عن قرب بحضور فريق التسويق والمبيعات بقطاع المركبات التجارية بالشركة على رأسهم رالف جايار مدير عام المركبات التجارية وحافلات دايمر وممثل عن دايملر المركبات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأ اليوم بتسجيل المشاركين، وبعد شرح مبسط لمبادئ القيادة وسلامة الطريق واستعراض خصائص الشاحنات وإبراز أحدث مواصفاتها، تم الانتقال بالمشاركين الى جولة داخل مقصورة الشاحنات لاستعراض أهم مزاياها، وبعد ذلك أتيحت لهم الفرصة ليعيشوا تجربة القيادة واختبار القدرات والإمكانات الحقيقية لشاحنات مرسيدس - بنز الثقيلة (أكتروس وزيتروس) والمتوسطة الحجم (أتيجو وأسيللو).

وبمناسبة هذه الفعالية، أكد رالف جايار مدير عام المركبات التجارية قائلا: نمنح اليوم عملاءنا الحاليين والجدد فرصة التمتع بتجربة فريدة لاستكشاف احدث تقنيات وامكانات شاحنات مرسيدس - بنز في الكويت التي طرحتها شركة البشر والكاظمي وتتوافر فيها كل تطبيقات القوة والمتانة ومعايير السلامة والراحة بجانب موثوقيتها واعتماديتها الجبارة التي أثبتت أسطوريتها على مدار عشرين عاما في الكويت والمنطقة.

وأتيح للمشاركين تجربة آخر صيحات التكنولوجيا في شاحنات أكتروس المزودة بناقل الحركة Mercedes PowerShift والتي يعكس ما يزيد على 30 سنة من الخبرة والمهارة في إنتاج نواقل الحركة للشاحنات، حيث يتميز ناقل الحركة بتقنية تحكم معقدة لتغيير السرعات، بالإضافة إلى مجموعة من الوظائف الجديدة لتحسين خصائص أداء الشاحنة وزيادة الراحة أثناء القيادة.

وناقل الحركة Mercedes PowerShift لا يزيد فقط من ربحية أعمال مالك أسطول الشاحنات فيما يتعلق بتقليل استهلاك الوقود والاعتمادية وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية، بل إنه يقلل أيضا من الإجهاد الواقع على السائق.

إذ يتسم باختيار دقيق للسرعات وفترات تعشيق أقصر نسبيا بالإضافة إلى نقل قيم عزم وقدرة أعلى نسبيا، وكل ذلك يوفر لك أعلى مستوى من كفاءة الأداء والسلامة وسهولة التشغيل.

وأتيحت لهم أيضا تجربة الشاحنة العملاقة زيتروس والتي تمثل الحل الأمثل لتلبية الطلب الهائل على الشاحنات المتطورة التي تتمتع بالموثوقية والمتانة والاستدامة، لتعكس بذلك استكمالا لقصة نجاح مرسيدس - بنز في مجال تصنيع الشاحنات الثقيلة، حيث أثبتت زيتروس موثوقية كبيرة في الظروف المناخية القاسية فيما يتعلق باختبارات التحمل وقوة الجر التي نفذت في المناطق الحارة ذات الرمال الساخنة وذلك عند أثقل حمولة لها والتي تصل الى 36 طنا.

وتعد زيتروس من الشاحنات المتخصصة للعمل على الطرق الوعرة، وذلك بفضل قدرة الجر الهائلة وإمكانية الحركة الممتازة التي تتميز بها.

وقدمت الشركة لأول مرة بالكويت فرصة تجربة قيادة أحدث طرازات شاحنات مرسيدس - بنز متوسطة الحجم Accelo وAtego، حيث تتمتع بتصميم متكامل وعصري وتقدم مرسيدس - بنز من خلالها أقصى مستوى من الإنتاجية، والراحة المطلقة للقيادة، وأعلى معايير السلامة بجانب القدرات الاستثنائية من القوة وخفة الحركة.