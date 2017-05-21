شريف حمدي

أظهرت النتائج المالية للثلاثة أشهر الأولى من 2017 للشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية (كويتية وغير كويتية) ارتفاعا بالأرباح بنسبة 11.7% مقارنة مع النتائج المالية المحققة في ذات الفترة من 2016.

وحققت الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي أرباحا صافية تقدر بنحو 556 مليون دينار مقارنة مع 497 مليون دينار بنهاية ذات الفترة من العام الماضي.

وحسب قراءة لـ «الأنباء» وفقا لأرقام صادرة عن شركة كامكو للاستثمار، تبين أن هناك 6 قطاعات حققت نموا بالأرباح مقابل 6 قطاعات أخرى شهدت تراجعا في نتائجها المالية، وكانت أبرز القطاعات التي حققت نموا كالتالي:

٭ حقق قطاع الخدمات المالية (شركات الاستثمار) قفزة كبيرة على مستوى النتائج المالية بنسبة نمو هي الأعلى بين قطاعات السوق بـ 154%، إذ بلغ إجمالي ارباح شركات القطاع 61.1 مليون دينار ارتفاعا من 24 مليون دينار في الربع الأول من 2016، وجاء هذا الارتفاع جراء ارتفاع مكاسب الشركات الكبرى المدرجة بالقطاع مثل المشاريع والكويتية للاستثمار، فضلا عن شركة الامتياز التي حققت طفرة كبيرة ببلوغ أرباحها 12.3 مليون دينار ارتفاعا من 2.7 مليون دينار بنمو 357%، وكان من أبرز الأسباب في ذلك بيع 10% من أسهم شركة هيومن سوفت دخلت ميزانية الربع الأول، كما ان شركات أخرى بالقطاع بدأت تجني ثمار تنظيف ميزانياتها من تكلفة الديون بعد سدادها بالكامل وبدأت تتحول للربحية.

٭ حققت البنوك المدرجة بالقطاع المصرفي سواء الكويتية أو غير الكويتية نموا في نتائج الربع الأول من 2017 بنسبة 6%، إذ بلغ إجمالي ما حققته 244.8 مليون دينار ارتفاعا من 230.9 مليون دينار، ويرجع السبب لتحسن الأداء للقطاع الأكبر بالبورصة الكويتية تزامنا مع سياسة الانخفاض التدريجي للمخصصات.

٭ شهد قطاع الاتصالات نموا بنسبة 5.8%، بأرباح بلغت 60.7 مليون دينار ارتفاعا من 57.4 مليون دينار، وذلك على وقع التحسن الملحوظ في أداء شركات الاتصالات بالفترة الأخيرة بعد التوسع في مجال الخدمات الرقمية.

٭ ارتفع قطاع الصناعة بشكل لافت، وذلك بنسبة 23% ببلوغ أرباح الشركات المدرجة فيه 66.3 مليون دينار ارتفاعا من 53.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، مدعوما بنتائج إيجابية لشركات مثل «اجيليتي» و«هيومن ســوفــت» و«نـفـائـس» و«الافكو».

٭ قطاع العقار حقق ايضا نموا لافتا بنسبة 17.5%، إذ بلغ إجمالي ما حققته الشركات العقارية 39.9 مليون دينار ارتفاعا من 34 مليون دينار، وكان أقل القطاعات التي حققت نموا بالأرباح قطاع المواد الأساسية بـ 3.8%.

أما أهم القطاعات التي شهدت تراجعا بالأرباح فكانت على النحو التالي:

٭ قطاع التكنولوجيا كان أكبر القطاعات تراجعا في تحقيق الأرباح بالربع الأول بنسبة 83% بسبب التراجع الكبير في أرباح شركة اسس القابضة، وبلغ إجمالي ما حققه القطاع 840 ألف دينار انخفاضا من أكثر من 5 ملايين دينار.

٭ استمر تراجع الأرباح في قطاع النفط والغاز، وذلك على وقع تراجع أسعار النفط، حيث حققت شركات القطاع 2.3 مليون دينار أرباحا مقابل 8.3 ملايين دينار في ذات الفترة من 2016.

٭ وتراجعت قطاعات الرعاية الصحية بـ 38%، وتلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 23%، وقطاع التأمين بـ 9.4%، وقطاع السلع الاستهلاكية بـ 0.7%.