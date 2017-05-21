أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن نتائج أعمالها الفصلية للربع الأول، والتي بلغت 1.3 مليون دينار، بالمقارنة بـ 459.8 ألف دينار لذات الفترة من العام السابق، وبنمو 182%، كما بلغت ربحية السهم بنهاية الربع الأول 3.3 فلوس بالمقارنة بـ 1.18 فلس لذات الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة يوسف العبدالرزاق: «تظهر نتائج الأعمال الحالية تطورا ونموا ملموسا بما يعكس تحسن الأداء المالي للشركة وهيكلها المالي، كما يشير الى مدى التزام الشركة خلال تلك الفترة».

وأضاف العبد الرزاق: «على الرغم من اضطراب الأسواق في المرحلة الحالية نتيجة العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، إلا أن الشركة نجحت في تعزيز ملاءتها المالية، حيث استطاعت أن تقلص ديونها، بالإضافة الى توسيع نطاق أنشطتها بشكل مباشر وغير مباشر، وتنويع مصادر دخلها».

وحول منهج عمل «المدينة» خلال الفترة الأخيرة، قال ان الشركة طورت من استراتيجيتها بما يضمن تقليل المخاطر الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك تنويع الأسواق التي تعمل بها، مشيرا إلى ان الشركة تخلت عن نموذج أعمالها.

وأوضح العبدالرزاق أن «المدينة» تسعى إلى تحقيق ربحية مستدامة وان ذلك سيكون وفقا لخطط استثمارية انتقائية، لاسيما في ظل ما يمر به سوق الأوراق المالية مذ فترة طويلة من تذبذب يستدعي تعديل نموذج أعمال الشركة على نحو يسمح بالتوسع في أنشطة تشغيلية.