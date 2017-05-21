قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن الكويت بصدد إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لخلق فرص عمل جديدة امام العمالة الوطنية في السوق الكويتية، وذلك في تغريدة على حساب وزارة التجارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف الروضان أمام ورشة عمل متخصصة عن تأسيس الشركات الناشئة في المنطقة، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيفها منطقة البحر الميت بالأردن، أن هذا التوجه من شأنه تخفيف الأعباء والضغوط على الدولة لتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة، التي تمثل أحد اكبر المشاكل الاقتصادية للدول.

واستعرض الروضان مساعي تحسين بيئة الاعمال في الكويت وذلك عبر زيادة المناطق الصناعية متكاملة الخدمات وتطويرها من خلال شركات القطاع الخاص وتوفير الحوافز المقدمة من الدولة الامر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتطرق الى أهم المعوقات والمشاكل أمام ريادة الأعمال في القطاع الخاص التي سعت الكويت لمعالجتها، موضحا ان الدورة المستندية تعد احدى ابرز تلك المعوقات امام هذا القطاع الحيوي وهو ما دفع الحكومة للوقوف على هذا الامر ومعالجته.

واشار الى ان العمل على تقليص الدورة المستندية لتأسيس الشركات واصدار التراخيص خلال 7 أيام عمل ساهم بإنجاز طلبات تراخيص لـ 873 شركة منذ ابريل الماضي.

ولفت الى ان الحكومة في طريقها نحو تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يقتصر دوره على التمويل فحسب بل حماية أصحاب هذه المشاريع وإيجاد حلقة وصل مع المؤسسات المختلفة.