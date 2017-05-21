قال السفير الإيطالي لدى الكويت جيوسيبي سكونياميليو: إن حجم التبادل التجاري المشترك بين الكويت وإيطاليا قدر بنحو 2 مليار دولار بنهاية 2016 موضحا أن التجارة البينية بين البلدين ارتفعت للضعف خلال العام الماضي مقارنة بمليار دولار في عام 2015.

وأشاد السفير الايطالي خلال افتتاحه متجر رينا شمنتو ستورز للماركات الإيطالية بخطة الشركه في تطوير السوق الكويتي بالمنتجات الإيطالية وانه خلال أعوام قليلة استطاعت شركة يونايتد جروب ان تحظي بثقة عملائها وأن تحتل الصدارة في السوق الكويتي.

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة شركة يونايتد جروب محمد نزار جاويش إن الشركة لديها 27 فرعا في منطقة الخليج، موضحا أن الشركة تضع خطة طموحة للوصول إلى 50 فرعا في منطقة الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة معتبرا الكويت من ابرز الدول للماركات الإيطالية بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال: إن يونايتد جروب تمتلك نحو 11 ماركة مختلفة من الدول الأوروبية، موضحا أن منطقة الخليج تعتبر من اكثر المناطق الأعلى جذبا في منطقة الشرق الأوسط للماركات العالمية والموضة سواء في الملابس أو الأساس المنزلي والمكتبي.

وأكد نزار على أن نسبة الاقبال والتسوق على المنتجات الايطالية تشهد تصاعدا مضطردا في كل عام وعلى أن الذوق الايطالي سيبقى الأفضل، مضيفا ان ريناشمنتو ستحظى بتغطية اعلامية شاملة حيث ستواكبها حملة اعلانية مخطط لها ومدروسة بعناية لتشمل كل وسائل الاعلام ابتداء من الاعلانات في الصحف والإذاعة، والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.