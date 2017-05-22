أعلنت شركة بوبيان للتأمين التكافلي عن إطلاق حملة «منشن رفيجك واربح آيفون 7».

وأفــــادت الشركة فـي بيان صحافي بـــأن هذه الحملة الجديدة من نوعها تخول المشاركين فيهـــا، الفوز بـ «آيفون 7»، لافتة إلى أن كل ما ينبغـي على المشاركين فعله هو متابعة حسابات الشركة على «تويتر» و«انستغرام» عبر (boubyantakaful@).

وفي حين ذكرت الشركة أن آخر موعد للاشتراك بالمسابقة هو يوم 23 مايو الجاري، شددت على أن المشاركة تقتصر على الأفراد من داخل الكويت فقط، مع تأكيدها في الوقت ذاته على أن مشاركات موظفي «بوبيان تكافل» لن تحتسب.

تجـــــدر الإشارة إلى «بوبيان للتأمين التكافلي» تقـــدم مجموعـــــة واسعة من الخدمات والباقات والبرامج التأمينية الشاملة والمميزة لمختلف الشرائح والفئات.