أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن فوزها بخمس جوائز كبرى ضمن جوائز «بانكر ميدل إيست»، ومن بينها جائزة «أفضل بنك استثماري» في الشرق الأوسط، «أفضل بنك» في البحرين، «أسرع البنوك نموا» في البحرين، «أسرع البنوك نموا» في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة«مصرفي الاستثمار للعام».

وتم تقديم هذه الجوائز خلال حفل عشاء أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 500 شخص من كبار المصرفيين من كل أنحاء المنطقة.

يذكـــر أن هذه الجوائز التي بــــدأت في عام 1999 من قبل «سي بي آي فاينانشيال»، وقد أصبحت تعرف بأنها الأهم تقديرا للتفوق في المجال المالي بمنطقة الشــرق الأوسط. هذا، ولقــــد تم تكريم مجموعة جي إف إتــش المالية ضمن كل فئة من فئــات الجوائز الخمس نظرا لأدائها المالي القوي والنتائج المتميزة التي حققتهـا خـــلال العام الماضي.