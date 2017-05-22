تحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وسرعة تبريد أكبر

أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده وبالتعاون مع شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، عن إطلاق أحدث مجموعاتها من مكيفات الهواء العاملة بتكنولوجيا التيارات الهوائية المتدفقة (Jet Stream Room Air Conditioners) والتي تتميز بقوة تدفق هوائي تبلغ 25 مترا، ما يجعلها مناسبة بشكل مثالي للمنازل في الكويت والتي تضم مساحات كبيرة مثل غرف المعيشة والقاعات والديوانيات. وتعد تكنولوجيا التيارات الهوائية المتدفقة المبتكرة والتحسينات المضافة على التصميم مثل الأجنحة الهوائية من الميزات الأساسية التي تسمح لمكيفات الهواء بالتحكم الدقيق في التيار الهوائي والحصول على تبريد أسرع، الأمر الذي يسمح للعملاء باستخدام التكييف بأنماط «التبريد التدريجي» و«التبريد المباشر»، كما تتميز المكيفات الجديدة بضاغط مزود بمحول ذكي يحسن من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 30% بالمقارنة مع مكيفات الهواء العادية. كما زودت المكيفات الجديدة بحساسات من طراز (ECONAVI) القادرة على رصد النشاط البشري في الغرفة، إلى جانب نظام تنقية الهواء الداخلي الذي يعتمد على تقنية الهواء باستخدام تكنولوجيا النانو. ويملك هذا النظام القدرة على التقاط 99% من العضويات الدقيقة الضارة المحمولة في الهواء والعالقة بفلاتر المكيف والأنسجة المتواجدة في الغرفة.

وبهذه المناسبة، قال ديباك كريشنان، مدير منتجات المكيفات والأجهزة المنزلية لدى شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: «تعتبر الكويت من المساهمين الرئيسيين في نمو سوق منتجات تكييف الهواء في المنطقة، وبالتزامن مع العدد المتزايد من المشاريع السكنية المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت، فإن مكيفات (Jet Stream Air Conditioner) هي الحل المثالي لمنازل منطقة الشرق الأوسط التي تتميز بالمساحات الواسعة. وستلبي المكيفات الجديدة احتياجات العملاء في الكويت بشكل كامل لتوفر لهم تكييف هواء موثوق ومريح وصحي. وانطلاقا من إيماننا بفوائد الطاقة المستدامة، فقد زودنا هذه المكيفات بأحدث التقنيات مثل (ECONAVI) و(AEROWING) والتي تضمن الحصول على تبريد سريع وتقليل استهلاك الطاقة». كما علق ساشي داران، مدير إدارة وحدات التكييف والأجهزة المنزلية لدى شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده قائلا: «كلنا ثقة بأن هذه المكيفات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة ستلبي احتياجات عملائنا في الكويت بشكل مثالي، والذين يستثمرون بشكل متزايد في المنتجات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. ونسعى لترسيخ موقعنا في ريادة القطاع عبر طرح المكيفات الجديدة من «باناسونيك» لنقدم أفضل مكيفات الهواء في مختلف أنحاء الكويت».

وتتضمن تشكيلة المكيفات الجديدة من «باناسونيك» المطروحة في الكويت مجموعة واسعة من المنتجات التي تتضمن مكيفا من طراز R410 الأساسي، وطراز R22 كامل المواصفات والمزود بتكنولوجيا (Jet Stream) وحساسات (ECONAVI) بسعر تنافسي.