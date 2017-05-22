«تارا سيتي» يقع بقلب إسطنبول الأوروبية على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من ميدان تقسيم

أعلنت شركة دار الجوار العقارية مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في الريجنسي.

وأوضح نائب المدير العام في الشركة عماد عبدالغفار ان «دار الجوار» شركة كويتية متخصصة في مجال التطوير العقاري، وتعتمد الشركة على بناء فكر جديد بالسوق العقاري، وتغيير كافة المفاهيم لدى المستثمرين والمهتمين بالعقارات داخل وخارج الكويت.

وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع في مكة المكرمة بحي العزيزية والذي يبعد عن الحرم أقل من ثلاثة كيلومترات، ويبعد أقل من 1000 متر عن محبس الجن على الطريق العام شارع الهدا.

وأضاف: يتكون الفندق من 21 دورا، ويحتوي على 80 جناحا و60 غرفة، ويسع الفندق 1000 حاج، بالإضافة إلى دور للمناسبات ودورين بالسرداب لمواقف السيارات ودور ارضي للاستقبال ودور مصلى بالإضافة الى أدوار الخدمات والمطعم.

ولفت عبدالغفار إلى أن الشركة تطرح وحدات الفندق بالسوق الكويتي للانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار تنافسية لم يسبق لها مثيل، بالإضافة الى مميزات وخدمات أيضا لم تطرح من قبل الا من خلال فندق دار الجوار.

وتابع: تقوم دار الجوار العقارية خلال شهر واحد فقط من الان بتسليم وحدات مشروع بلوليك بالجمهورية التركية على البحيرة التاريخية كوشيتشيكماجك مباشرة وهو المشروع الفريد من نوعه في المواصفات والتصاميم حيث يتكون المشروع من ثمانية ابراج متصلة ببعضها بممشى على الروف بطول كيلو و350 مترا مع وجود ثلاثة حمامات سباحة بالروف ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا أيضا بالروف بالإضافة إلى كل الخدمات المتميزة التي تجعل من الكمبوند الأول في الرفاهية والخصوصية والتي تجعــــل تصنيفه سبع نجوم.

وأضاف: المساحات بداية من استديو بمساحة 60 مترا مربعا وحتى 350 مترا مربعا وأيضا الشقق الدوبليكس.

وعن مشروع تارا سيتي بين عبدالغفار انه يقع بقلب اسطنبول الأوروبية بتقسيم على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من ميدان تقسيم الشهير وبجوار جامعة بيوغلو بقلب المنطقة التجارية والأكثر حيوية بإسطنبول بالقسم الأوروبي، لافتا إلى أنه يتكون من أربعة أبراج بها كافة الخدمات وبها ثلاثة طوابق من المحلات التجارية ويبلغ عددها 128 محلا تجاريا من كل الماركات العالمية و363 من الوحدات السكنية متعددة المساحات بداية من غرفة + صالة وحتى ثلاث غرف وصالة.