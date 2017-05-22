حظيت المشاركة الفاعلة لشركة «جلف سات» للاتصالات، الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والبث التلفزيوني وإعادة البث عبر الأقمار الصناعية، خلال فعاليات معرض «أسبو» للإذاعة والتلفزيون والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون باهتمام الشركات المتخصصة في هذا المجال، لاسيما في مقدمتها المحطات والإذاعات الحكومية الإقليمية التي ترتبط شريحة واسعة منها بعلاقات متينة مع شركة «جلف سات» ترتقي العديد منها إلى مستوى الشراكة التقنية والفنية. هذا، وكانت الدورة الـ 18 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون انعقدت في مدينة الحمامات بجمهورية تونس أواخر الشهر الماضي، مكتسبة أهمية خاصة سواء بالنظر إلى توقيت انعقادها أو ما جرى على هامشها من نقاشات تهم الشركات المعنية بصناعة البث وإعادة البث الفضائي والمحتوى الإعلامي، وقد جرى تنظيم هذه الدورة من المهرجان بالتعاون بين كل من اتحاد إذاعات الدول العربية ومؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية وبالشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عربسات».

وتعليقا على هذه المشاركة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «جلف سات» للاتصالات محمد الحاج: إن مشاركة «جلف سات» للاتصالات في هذا الحدث المهم تعد من الأنشطة الرئيسية المختارة التي تشارك فيها الشركة على مستوى العالم ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات والمؤتمرات المهتمة بهذه الصناعة، معتبرا في الوقت نفسه أن هذا الحدث خاصة يكتسب أهمية كبيرة كون هذا الحدث ينظم تحت مظلة الجامعة العربية وما يمثله من طابع رسمي ومؤسسي أضف إلى كونه يمثل إطارا مهما للبث والنقاش والحوار في مختلف المواضيع التي تهم القطاع الإذاعي والتلفزيوني، لاسيما تلك ذات الطابع الفني وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بهذه الصناعة.