البابطين: اهتمام الشركة بالشباب نابع من قيمها الأساسية

أكدت Ooredoo الكويت التزامها بتقديم الدعم للشباب من أصحاب المشاريع الشبابية والمتوسطة، وذلك إيمانا منها بدورهم في الدفع بعجلة الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «آليات تحفيز المبادرات في القطاع الخاص والحكومي» ضمن «ملتقى تحسين خيار ريادة الأعمال» الجمعة الماضي، وذلك في فندق الشيراتون بتنظيم من وزارة الدولة لشؤون الشباب، وبرعاية من Ooredoo الكويت.

وفي حديثه حول الموضوع، أكد مدير قطاع مبيعات الشركات والجهات الحكومية عبدالعزيز البابطين أن اهتمام الشركة بالشباب نابع من قيمها الأساسية، مضيفا: دعمنا للشباب ما هو إلا تلبية لتوصيات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي أكد في مناسبات عديدة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع من أجل تحقيق رؤيته السامية لكويت 2035.

وأضاف أن الشركة توفر حلولا متكاملة مصممة خصيصا لتتماشى مع احتياجات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف «مما لا شك فيه أن الإنترنت هو العصب الأساسي لقيام أي مشروع في عصرنا هذا، لذلك فإن باقات الإنترنت الأساسية التي نقدمها لعملائنا ترتقي إلى المستوى المطلوب للدفع لتحقيق تطلعاتهم، ولنا الفخر في الحصول على لقب أسرع شبكة في الكويت في نهاية العام الماضي بشهادة شركة Ookla المالكة لموقع Speedtest العالمي المختص بقياس سرعة الإنترنت. نحن نسعى من خلال تقديمنا إلى هذه الحلول المتكاملة لأن نكون الشريك الأول لعملائنا في نجاحهم منذ البداية، إيمانا منا بدورهم الكبير في إثراء الاقتصاد المحلي».

كما أضاف البابطين أن فرصة الشباب اليوم لا تعوض، مع اهتمام كل قطاعات الدولة اليوم بدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع من خلال مبادرات مشتركة عدة، تحت مظلة وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وتحدث البابطين خلال الحلقة النقاشية إلى جانب ممثلي جهات حكومية وخاصة عدة مثل مركز الكويت للأعمال وشركة كامكو الاستثمارية وشركة الكويت للمشاريع القابضة وبيت التمويل الكويتي، وذلك لمناقشة الثقافات الداخلية للمؤسسات وكيفية تحفيزها على ريادة الأعمال والابتكار. كما تم تكريم Ooredoo الكويت في ختام فعاليات اليوم وذلك تقديرا لرعايتها لهذه المبادرة الشبابية المميزة. وقد وقع الاختيار على الكويت لتصبح عاصمة الشباب العربي بناء على قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الثامنة والثلاثين، حيث ستقام العديد من الفعاليات والأنشطة التنموية الرئيسية والفرعية ضمن هذا الحدث، بالإضافة إلى مبادرة الوزارة بإشراك أكبر عدد ممكن من شركات القطاع الخاص للمساهمة والاستثمار في هذا الحدث تحت مفهوم المسؤولية المجتمعية، كما تم الإعلان عن وضع أسس متينة لبناء سياسة وطنية للشباب.