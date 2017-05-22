اشتراك مجاني لعملاء «زين» لمدة 3 أشهر وبشكل غير محدود للخدمة

أطلقت شركة زين الكويت رسميا خدمة iflix لبث محتوى الفيديو عبر الإنترنت (الأفلام وبرامج التلفزيون) في الكويت، لتفتح آفاقا جديدة أمام عملائها الشغوفين ببث المحتوى الرقمي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن خدمة iflix ستوفر تشكيلة واسعة من آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية العالمية والعربية (بترجمة نصية عربية وانجليزية)، كما ستوفر محتوى فيديو عرض أول، وسلسلة حصرية من البرامج الفائزة بجوائز أكاديمية شهيرة، بالإضافة إلى أفضل العروض الحصرية من بوليوود لمحبي الأفلام الهندية، علاوة على أكثر من 2000 عمل من برامج الأطفال.

وكانت مجموعة زين أعلنت مع «iflix» الشركة الرائدة عالميا في مجال خدمات بث الأفلام والبرامج والمحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت في الأسـواق الناشئة عن تأسيس كيان تجاري مشترك تحت اسم «iflix Arabia» لتوفير خدمات عالمية الطراز في بث المحتوى الترفيهي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) من خلال التعاون مع أكثر من 170 استديو ومــوزعـا على مستوى العالم.

وكشفت الشركة أنه ابتداء من الآن، سيصبح بوسع عملاء زين الكويت أن يحصلوا على وصول غير محدود لخدمة iflix لمدة 3 شهور مجانا كفترة استهلالية لاستقبال الخدمة، على أن يستفيدوا من العرض الذي ستقدمه للاستمتاع بخدمات الترفيه الرقمي اللامحدود، وكعلاوة إضافية، سيحصل العملاء على سعة مخصصة لتشغيل وتنزيل محتوى iflix من دون أن يستهلكوا من رصيد باقة البيانات الخاصة بهم خلال فترة الأشهر الثلاثة الاستهلالية الأولى.

جدير بالذكر أن العملاء الراغبين في الاستفادة من عروض المحتوى الرقمي الذي ستقدمه خدمة iflix، يمكنهم التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة www.iflix.com/zainkuwait، أو تنزيل التطبيق الخاص بها من متجر Google Play أو من متجر App Store.

وإذ أطلقت «iflix» خدماتها لأول مرة في مايو من العام 2015 في أسواق شرق آسيا، فإنها نجحت سريعا في بناء الهيمنة الخاصة بها في أرجاء هذه الأسواق، حيث نشرت خدماتها لهذا النوع من المحتوى في 10 أسواق في غضون أقل من عامين، واستطاعت أن تستقطب ما يربو على 5 ملايين مشترك خلال تلك الفترة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن «iflix» تمتلك تكنولوجيا حصرية خاصة بها لضغط وتهيئة المحتوى الرقمي، وهي التكنولوجيا التي تسهم أكثر في ضمان استمتاع المشاهدين بتجربة مشاهدة رائعة، وذلك من خلال تمكين الخدمة بشكل أفضل، بحيث تنساب بسلاسة في حال كانت سرعات الإنترنت بطيئة نسبيا.

وسيسمح كل اشتراك بأن يصل المشترك إلى خدمة iflix من خلال خمسة أجهزة، بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة اللاب توب، الحواسيب اللوحية، والتلفزيون كي يشاهدوها لاحقا أينما كانوا، وفي الوقت الذي يرغبون فيه.

كما أن هناك خاصية حصرية بمشتركي «iflix»، وهي أنهم سيستطيعون القيام بتنزيل الأفلام والبرامج التلفزيونية على هواتفهم النقالة وأجهزتهم اللوحية من مكتبة iflix الضخمة كي يشاهدوها من دون اتصال بالإنترنت.