أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: ماجد هلال التميمي، انيتا بخاري بخاري، ارنجري رافيل انتوني، فائقة يوسف بوغيث، الشيخة نوال محمد الصباح، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5000 دينار.

بالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقديـــــة بقيمة 125 الف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنويـــة يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.