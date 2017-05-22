3 سنوات خدمة مجانية وتأمين شامل لسنة كاملة

أعلنت شركة الغانم موتورز، الوكيل الحصري لسيارات لوتس في الكويت عن عرض أسرع سيارة لوتس للألفية الجديدة، وهي لوتس Evora 400 في مجمع الصالحية خلال الفترة من 15 - 22 مايو 2017.

وتقدم شركة الغانم موتورز لعشاق سيارات لوتس فرصة التعرف عن قرب على هذه السيارة الأسطورية المشهورة بسرعتها وتصميمها، والاستفادة كذلك من العرض الحصري الذي يوفر راحة البال ومتعة القيادة لعشاق هذا النوع المميز من السيارات، كما توفر الشركة للراغبين في اقتناء لوتس Evora 400 حلول التمويل والتقسيط ابتداء من 625 دينارا مع الاستمتاع بمزايا عديدة تشمل 3 سنوات خدمة مجانية، وسنة كاملة تأمين شامل. وكل هذا يجعل من امتلاك لوتس Evora 400 في هذا الوقت أفضل اختيار بلا منازع.

وتعتبر سيارة Evora 400 أسرع سيارة لوتس لهذا القرن، وهي تجمع بين الأداء العالي والتحكم المتطور جدا الذي لطالما اشتهرت به لوتس، ومع سرعة قصوى تصل إلى 300 كم/سا وتسارع من 0-100 كم بالساعة في 4.2 ثوان، وتستطيع Evora 400 تحقيق أعلى نتائج الاختبار في حلبات السباق الصعبة والقياسية في مقر شركة لوتس الرئيسي في مدينة (هيثيل، نورفولكن) ما يجعل السيارة تحقق سرعة أكثر بمقدار 6 ثوان عن موديلاتها السابقة. لقد شمل التجديد في النسخة الجديدة من Evora 400 ما يقارب ثلثي النسخة السابقة، حيث كان جوهر هذا التطوير محرك سوبر تشارجد V6 سعة 3.5 ليتر قادر على إطلاق قوة سحب تبلغ 400 حصان وعزما يوازي 410 Nm، كما جاء الموديل الجديد بشاسيه من الألمنيوم الصلب وهيكل من المواد الخفيفة والقوية التحمل في الوقت نفسه لتوفر للمقصورة كذلك حماية عالية في الأمام والخلف، وهذا جعل لوتس Evora 400 الجديدة أخف بمقدار 22 كيلو عن سابقتها. وهذا التخفيف الفعال يعتبر إنجازا صناعيا وهندسيا تم إحرازه بالتصميم الذكي والاهتمام بجميع التفاصيل. وكان من شأن هذا التخفيف في الوزن منح السيارة قدرات أكبر في القيادة سواء من حيث السرعة أوأداء المحرك وانطلاقة السيارة.