«إنفينيتي البابطين» تحرص دائماً على تقديم أقوى العروض وأفضلها على الإطلاق

تستمر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات إنفينيتي الفاخرة في الكويت، في تعاونها مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حيث تعتبر هذه الشراكة امتدادا للعلاقة الاستراتيجية بين الطرفين والتي من شأنها دعم سوق التأجير محليا.

وتشتمل عائلة إنفينيتي البابطين على خيارات متعددة تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، من السيارة العائلية، مرورا بالسيارة الرياضية والشبابية والسيارات الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة، وتتميز جميعها بالتصميم الراقي للهيكل وبالمقصورة المعززة بأحدث التكنولوجيات، دون إغفال المحركات الجبارة، فضلا عن أكثر الأنظمة فعالية على مستوى السلامة والأمان.

ويأتي هذا التعاون المستمر بين إنفينيتي البابطين و«بيتك» كنتيجة سنوات طويلة من العلاقات المشتركة بين الطرفين والتي أثمرت العديد من النجاحات المشتركة وحصدت النتائج الإيجابية دائما.

وشددت إنفينيتي البابطين على أنها تحرص دائما على تقديم أقوى العروض وأفضلها على الإطلاق على مبيع سياراتها، وعلى خدمات ما بعد البيع التي باتت تشكل تحديا كبيرا في ظل معدل الطلب المتزايد على سيارات إنفينيتي في السوق المحلي، وتحقيقا لأهدافها المتمثلة في سعيها الدائم للبقاء في صدارة العلامات التجارية الرائدة بعالم السيارات الفخمة.

ولا شك أن إنفينيتي علامة تجارية رائدة في مجال التصميم والرؤية وتسعى دائما إنفينيتي البابطين من خلال استراتيجية عروضها الجديدة إلى تعزيز مبيعاتها من سيارات «إنفينيتي» الفاخرة والتأكيد على أن «إنفينيتي» هي السيارة صاحبة العلامة الرائدة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط من حيث الفخامة والرفاهية والإبداع.

وتحرص «إنفينيتي البابطين» باستمرار على تقديم أقوى العروض وأفضلها على الإطلاق، ليس فقط على مستوى مبيع سياراتها، بل على خدمات ما بعد البيع التي باتت تشكل تحديا كبيرا في ظل معدل الطلب المتزايد على سيارات «إنفينيتي» في السوق المحلي.