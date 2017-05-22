أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات عن أن الشركة تلقت كتابا من وزارة الأشغال العامة بشأن إيداع كفالة نهائية بقيمة 1.86 مليون دينار بما يعادل 10% من قيمة المشروع الخاص بالعقد المباشر رقم هـ ط/ 222 استكمال أعمال العقد الأصلي الخاص بإنجاز وصيانة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 18.6 مليون دينار. وتصل مدة المشروع الى 600 يوم. وأشارت الشركة في بيانها امس للبورصة، الى أن الإجراءات الخاصة بدفع الكفالة إجراءات تمهيدية وأنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات خاصة بالتوصل إلى توقيع العقود.