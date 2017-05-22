«التأمينات» أصبحت من كبار ملاك «السكب» بـ 5.1%.. وعززت حصتها في VIVA

48.3 مليون دينار قيمة أكبر 5 عمليات تغير في الملكية بـ 96% من الإجمالي

6 عمليات شراء وبيع على «زيما» والسهم ارتفع 43% منذ بداية العام شريف حمدي

رصدت إحصاءات «وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة الأنباء» أن كبار الملاك في الشركات المدرجة بالبورصة واصلوا للشهر الثاني على التوالي توجههم بتقليص حصصهم في الشركات المدرجة، وذلك من خلال التوسع في عمليات البيع مقابل عمليات الشراء بالتداولات اليومية خلال تعاملات ابريل الماضي.

ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات الشهر الماضي تبين ما يلي:

٭ بلغت قيمة العمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع نحو 50 مليون دينار، تراجعا من 52 مليونا في مارس بنسبة تراجع 4%.

٭ بلغ عدد عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك في 9 شركات مدرجة، 9 عمليات بقيمة 46.6 مليون دينار تشكل 96% من الإجمالي.

٭ بلغ عدد عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص في 7 شركات، 10 عمليات بقيمة 5.3 ملايين دينار تشكل 10% من الإجمالي.

٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات بدخول مستثمرين في قائمة الكبار ل 3 شركات هي «أموال» ودخل عليها بدر الرزيحان ومجموعته ليرفع حصته إلى 21.6%، وأصبح أكبر مالك لشركة «أموال»، يليه شركة شعاع كابيتال بـ 11%.

٭ دخلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية على شركة السكب، وزادت حصتها إلى 5.1%، وتظل شركة الخير الوطنية للأسهم أكبر مالك بنسبة 40.8%.

٭ استهدفت شركة سناتكو الدولية للتجارة شركة عقار ورفعت حصتها من خلال عمليات شراء لتصل إلى 11.1%، وبذلك أصبحت «سناتكو» ثاني أكبر مالك بالشركة بعد مؤسسة الشال للتجارة العامة المالكة 29.5%.

أكبر 5 عمليات بالقيمة:

تقدر قيمة أكبر 5 عمليات تغير في الملكية خلال الشهر الماضي، بنحو 48.3 مليون دينار كانت كالتالي:

٭ جاءت بالصدارة عملية بيع لشركة الامتياز للاستثمار في شركة هيومن سوفت نحو 10% من أسهمها بالشركة عند سعر 3.320 دنانير بإجمالي 40.2 مليون دينار، وتقلصت حصة الشركة من 20.2 إلى 10.05%.

٭ تلتها عملية بيع كبيرة نفذتها شركة بلاج الدولية العقارية، حيث باعت 21% من أسهمها في شركة رمال العقارية بقيمة 4.8 ملايين دينار، وأصبحت حصة «بلاج» في «رمال» بنهاية ابريل الماضي 18.2%.

٭ في المرتبة الثالثة من حيث قيمة صفقات الشراء والبيع لكبار الملاك، حلت عملية شراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية 0.5% من أسهم VIVA بقيمة 2.2 مليون دينار، لترفع «التأمينات» حصتها إلى 10.3%.

٭ باعت مؤسسة الخليج للاستثمار 1% من أسهمها في شركة لوجستيك بنحو 500 ألف دينار، لتتقلص حصتها من 6.5 إلى 5.5%.

٭ مجموعة البابطين باعت 0.5% تقريبا من حصتها في شركة اسمنت بورتلاند بـ 440 ألف دينار، وبذلك قلصت حصتها من 7.5 إلى 7%.

زيما الأكثر بعدد الصفقات

وشهدت شركة زيما العقارية أكبر عدد من عمليات البيع والشراء خلال تعاملات أبريل الماضي بواقع 6 عمليات، عبارة عن 3 عمليات بيع نفذتها شركة الروضة الإقليمية العقارية بنحو 400 ألف دينار، وعملية شراء قامت بها نفس الشركة بـ 58 ألف دينار، لتصبح النسبة النهائية للروضة في زيما بنهاية الشهر 13.4%، وفي المقابل كانت هناك عمليتي شراء على اسهم «زيما» لشركتي الصفوة مباشر وسما المدينة للاستثمار العقاري بـ 324 ألف دينار.

ولوحظ أن سهم زيما حقق ارتفاعا لافتا خلال العام الحالي بنسبة 43%، حيث استهل العام بسعر 42 فلسا، ووصل إلى 60 فلسا.

ويظهر مما سبق أن وتيرة عمليات البيع لتحقيق مكاسب من الأسهم التي حققت زيادات سعرية كانت أعلى من عمليات الشراء لتعزيز الملكيات خلال الشهر الماضي استكمالا لشهر مارس الذي سبقه، كما ظهر جليا أن عمليات الدخول لاستهداف نسب أعلى، استمرت ايضا للشهر الثاني على التوالي، في دلالة على أن السوق ينطوي على فرص جيدة تتطلب تغير المراكز على شركات مدرجة في أغلب القطاعات.