أبرم متعاملون 6 صفقات خاصة بعدد 36.9 مليـون سهم على أسهم بنك «وطني» أمس بقيمة إجمالية وصلت إلى 23.6 مليون دينار، حيث تمت الصفقات الست بالقيمة نفسها وهي 640 فلسا للسهم.

وأعلنت البورصة أمس موافقتها على الصفقات الخاصة الستة وتراوحت 5 صفقات منـها بين 4 و6 ملايين سهم بينما كانت أكبر صفقة بعدد 10.8 ملايين سهم.

تصدر سهم «وطني» أنشط الأسهم من حيث قيمة التداول بتعاملات أمس وهي أولى جلسات تطبيق نظام ما بعــد التداول ببورصة الكويت بإجمالي قيمة تداولات بلغت 1.94 مليون دينار بعدد أسهم 2.8 مليون سهم ليغلق عند 684 فلسا للسهم منخفضا بقيمة 6 فلوس بنسبة تقل عن 1%.

وحلت أسهم «بيتك» و«المتحد» في المركزين الثــاني والثالث بأنشط التداولات من حيث القيمة بعد سهم «وطني» بالتزامن مع تقارير صحافية، أشارت إلى دراسة بيتك الاستحواذ على وحدة الأهلي المتحد البحريني في الكويت.