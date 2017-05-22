نفى بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي.

وأضاف بيتك في بيان على موقع البورصة انه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، مشيرا إلى انه يقوم بدراسة العديد من البدائل الاستراتيجية الأخرى الهادفة الى تعظيم ربحيته وترسيخ مكانته بين البنوك المحلية والإقليمية.

وأوضـح «بيتك» أن القرارات الاستراتيجية من هذا النوع تتطلب موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية التي تضمن حق المساهمين التصويت على تلك القرارات المقترحة والمؤيدة بدراسات من قبل جهات استشارية محلية وعالمية.