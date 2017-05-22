تباين في أداء الأسهم القيادية والمؤشرات أقفلت خضراء

أحمد موسى

سجـــلت البــورصــة الكويتية في مستهل تعاملات الأسبوع، أولى جلسات المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول ونظام تغير الوحدات السعرية الجديد أدنى قيمة تداول منذ 7 أشهر لتبلغ 5.7 ملايين دينار.

وأقفل مؤشر البورصة السعري على ارتفاع 0.51% إلى مستوى 6760 نقطة، فيما انهى المؤشر الوزني التعاملات على ارتفاع طفيف بلغ 0.2% إلى 404 نقاط واختتم مؤشر الكويت 15 الجلسة على ارتفاع 0.25% إلى 921 نقطة.

وشهدت تعاملات الأحد تراجعات كبيرة في الحجم والقيمة، حيث هبطت التداولات 78% لتبلغ 40.8 مليون سهم، فيما تراجعت القيمة المتداولة بنسبة 60.5% بالغة 5.7 ملايين دينار.

وسيطرت حالة من الارتباك على المتعاملين الأفراد بسبب تغير الوحدات السعرية للأسهم الأمر الذي دفع العديد منهم للعزوف عن التداول في أولى جلسات تطبيق المرحلة الاولى انتظارا لوضوح الصورة بشكل أكبر.

وشهدت الأسهم القيادية تباينا في أدائها حيث تراجع «وطني» 0.7% فيما ارتفع بيتك 0.6% وهبط سهم زين بنسبة 0.7% و«كيبكو» بنحو 0.8%.

وتداول في جلسة الأحد 103 أسهم ارتفع منها 54 سهما فيما تراجع 38 واستقر 11 سهما.

وتشمل المرحلة الأولى التي انطلقت أمس 8 محاور رئيسية منها توحيد دورة التسوية T+3 وتعني ان دورة التسوية الجديدة ستصبح 3 أيام تداول بعد يوم تنفيذ الصفقة، حيث يتم انتقال ملكية الورقة المالية بعد 3 أيام تداول من يوم شراء أو بيع الورقة المالية.

وبموجب تغيير الوحدات السعرية سيكون الحد الأقصى للارتفاع والهبوط 20% من دون توقف للسهم، على أن تطبيق آلية قاطع الدائرة للأسهم بنظام ديناميكي خلال المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول.

وسيكون تغيير الوحدات السعرية المتبعة كالتالي: (0.1 فلس للسهم الذي يتراوح سعره بين 0.1 و100.9 فلس) و(1 فلس للسهم الذي يتجاوز سعره 101 فلس)، ومن الممكن لتعديلات الوحدات السعرية تحقيق فوائد عدة كتعزيز آلية اكتشاف السعر العادل ومنع تحركات الأسهم بمعدلات كبيرة ويقضي على التباساتها ويعزز السيولة.

وتتضمن المرحلة الأولى استحقاقات الأسهم الحقوق الناتجة عن ملكية السهم مثل توزيعات الأرباح النقدية، وتوزيعات أسهم المنحة المجانية، وحقق الاكتتاب وغيرها من الحقوق التي تؤول لحامل السهم.

وتشمل المرحلة الأولى استحداث الإغلاق العشوائي، حيث يختار نظام التداول لحظة للإغلاق العشوائي خلال آخر دقيقتين من عمر الجلسة، أي من الساعة 12:28 وحتى 12:30، وسيكون بإمكان المتداول وضع أوامر خلال هذه الفترة ما لم يقم نظام التداول بإغلاق جلسة التداول، وستتغير لحظة الإغلاق يوميا بهدف الحد من التلاعب بالأسعار.

وسيكون هناك صانع السوق في المرحلة الأولى، حيث سيتمكن صانع السوق من ممارسة مهامه بعد أن وضعت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع شركة البورصة وشركة المقاصة قواعد عمله وهيأت له النظم التقنية، حيث ستتم إتاحة البيع على المكشوف مع استخدام إقراض واقتراض الأسهم والتي ستكون مقصورة على صانع السوق فقط بالمرحلة الأولى، مع إمكانية أن تتاح هذه الخاصية لغير صانع السوق في المرحلة الثانية.