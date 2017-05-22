أول شركة يطبق عليها تاريخ استحقاقات التوزيعات النقدية.. وإيداع 10% بحسابات المساهمين في 11 يونيو المقبل

الشركة جنّبت مخصصات بـ 4.8 ملايين دينار.. و9 ملايين دينار الأرباح التشغيلية

أحمد مغربي

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصناعات الوطنية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 87.37% زيادة رأس مال الشركة المصرح به بعدد 7 ملايين سهم منحة توزع على الموظفين على مدى 5 سنوات اعتبارا من 2017 وحتى عام 2021 وتقتطع القيمة المقابلة لها من الأرباح السنوية للشركة بمقدار التخصيص السنوي للموظفين وفقا للضوابط والمعايير التي اعتمدها مجلس الإدارة بعد موافقة الجهات الرسمية، وحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 36 مليون دينار موزع على 360.2 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز الربيعة في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الادارة ان إيرادات المبيعات والخدمات انخفضت خلال 2016 بما نسبته 14.2% وذلك نتيجة انخفاض مبيعات الشركات التابعة وهما الشركة السعودية للطوب العازل بواقع 24% وشركة الصناعات الوطنية للسيراميك بواقع 12%، مشيرا إلى أن إيراد الخدمات ارتفعت بنسبة 10% كما ارتفعت المبيعات المحلية مثل البلاستيك بنسبة 33% والأنابيب الخرسانية بنسبة 140% والأصباغ بنسبة 78% مقابل انخفاض في مبيعات الطابوق الجيري بنسبة 12% والطابوق العازل والعتبات بنسبة 40% والبلاط المتداخل بنسبة 2% وحجر الشك بنسبة 11% وأنابيب البولي اثيلين بنسبة 43%.

وذكر الربيعة ان الشركة حققت خلال 2016 أرباحا تشغيلية بلغت 9 ملايين دينار بانخفاض قدره 31.8% عن العام الماضي، كما تم أخذ مخصصات مالية قدرها 4.8 ملايين دينار ما أدى الى تحقيق صافي أرباح بقيمة 773 ألف دينار بانخفاض قدره 90% عن العام قبل الماضي وانخفضت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتصبح 81.4 مليون دينار.

وأشار الى أن قطاعي التشييد والبناء لا يزالان يعانيان من الركود والتباطؤ نتيجة قلة المشاريع الحكومية المطروحة، متوقعا أن تطرح الحكومة مشاريع جديدة خلال العام الحالي، متمنيا ان من الجهات المختصة حماية المنتج الوطني (خاصة في مجال مواد البناء) من عمليات الإغراق الحاصلة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي د.عادل الصبيح ان الشركة أنجزت اكثر من 15 مشروعا خلال العام الماضي، وذلك استعدادا لزيادة المشاريع الحكومية المطروحة، ومن هذه المشاريع تطوير مصنع الخلط الجاهز في المنطقة الجنوبية وتحديث أسطول الخلط الجاهز والبدء في انتاج وتوريد انابيب خرسانية مسلحة لمشروع مصفاة الزور، وتشغيل المصنع الجديد لإنتاج ألواح البولي يوريثين وأشكال جديدة من التكسية الداخلية.

وأوضح الصبيح ان الشركة انتهت من توسعة مصنع الاصباغ وزيادة القدرة الانتاجية وتركيب مكائن خلط الألوان بالكمبيوتر وزيادة القدرة الإنتاجية لأهم خطوط الانتاج في مصنع الاصباغ وتكريب مكبس الديكور رقم 9 وافتتاح منفذ بيع جديد في منطقة الشويخ.

وذكر ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ 6 مشاريع هي: استكمال إنشاء محطات خلط لمشاريع منطقة الزور، شراء خط متكامل النتاج البلاط العادي والمجلوخ وألواح التكسية، تكريب نظام قص الطابوق المتداخل لزيادة الطاقة الإنتاجية، تزويد مشروع مدينة المطلاع بأنابيب البنية التحتية وهو مشروع مستمر لمدة 3 سنوات، شراء خط أنابيب جديد لإنتاج أنابيب الصرف الصحي والمجاري بهدف تلبية احتياجات المشاريع الجديدة وأخيرا إنشاء خط جديد لإنتاج أغطية الكيبل من مادة البولي اثيلين.

وأشار الى أن إجمالي المبيعات من مجموعة مصانع ميناء عبدالله خلال 2016 بلغت 16.8 مليون دينار بالمقارنة مع 19.1 مليون دينار عن 2015 بانخفاض قدره 12% عن المبيعات الفعلية وبانخفاض قدره 21% عن المبيعات التقديرية للعام 2016، فيما بلغ إجمالي المبيعات لمجموعة مصانع الصليبية حوالي 15 مليون دينار بالمقارنة مع 17.5 مليون دينار للعام 2015.

الجمعية العمومية

أقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول الأعمال، حيث تم الاستماع إلى تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه والاستماع الى تقرير مراقبي الحسابات للميزانية العمومية واعتماد ميزانية الشركة عن 2016، والموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 10% نقدا أي 10 فلوس للسهم الواحد نقدا للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن طريق استخدام كامل رصيد الأرباح المرحلة والرصيد الاختياري.

وقال الصبيح ان شركة الصناعات الوطنية تعتبر أولى الشركات التي بدأ ينطبق عليها تنفيذ اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال والتي تخص المساهمين المستحقين للأرباح والتي تم العمل بها اعتبارا من امس الاحد وهو نفس اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، ولذلك اتخذ مجلس ادارة الشركة قرارا بالتوصية للجمعية العمومية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% نقدا للسهم الواحد وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 5 يونيو المقبل ويتم توزيعها يوم الاحد الموافق 11 يونيو المقبل، علما بان تاريخ 31 مايو الجاري هو آخر يوم لحيازة الأسهم وسيتم تداول السهم بدون أرباح في 1 يونيو المقبل.