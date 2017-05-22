حققت الخطط الاستثمارية طويلة الأجل (جامعتي رفاء إنجاز ثمار) لدى بيت التمويل الكويتي «بيتك» نجاحا لافتا، حيث تم استحقاق المبالغ المراد ادخارها بالإضافة الى الارباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار لدى عدد من العملاء الذين اعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لمنتجات «بيتك» الاستثمارية التي تناسب جميع الفئات العمرية، وتساعد على التخطيط الادخاري والاستثماري وفق تصور مخطط بدقة ومناسب للإمكانيات.

وقالت المدير التنفيذي للمنتجات المصرفية والاستثمارية في «بيتك»، نهال المسلم ان عددا من العملاء والعميلات قد استكملوا الخطة الاستثمارية «جامعتي» حسب الفترة المحددة مسبقا واستحقوا المبالغ المراد ادخارها بالإضافة الى أرباح تنافسية.

وأشارت في تصريح صحافي الى أن «بيتك» يتميز بأنه البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم منتجات الخطط الاستثمارية طويلة الأجل، وان الإقبال على منتجات «بيتك» الاستثمارية يعكس مدى جدوى هذه المنتجات وملاءمتها لاحتياجات العملاء الادخارية والاستثمارية، فيما يؤكد خبرة البنك وتميزه في طرح منتجات مبتكرة تحافظ على ريادته المحلية والعالمية وتناسب رغبات كل الأفراد وتساعدهم لتخطيط مستقبلهم ومستقبل أولادهم بشكل أفضل، الأمر الذي يحفزه للمضي قدما في نهج تطوير المنتجات والخدمات وفقا لأعلى المعايير العالمية في الجودة والخصائص والمزايا.

وأضافت أن «بيتك» يوفر باقة متميزة من الخطط الاستثمارية المبتكرة لعملائه تقدم حلولا تخدم أربعة أغراض أساسية في حياة الفرد والمجتمع وهي التعليم من خلال خطة «جامعتي» الاستثمارية، والزواج من خلال خطة «رفاء»، ومشاريع الشباب من خلال خطة «انجاز»، والحياة بعد التقاعد من خلال خطة «ثمار».

وأوضحت المسلم أن الخطط الاستثمارية تتمتع بنسب استثمارية عالية، ويتم فيها استهداف مبلغ يرغب العميل في الحصول عليه مستقبلا يتراوح بين 4 آلاف و 120 ألف دينار، ومن خلال خطة منظمة يقوم بادخار هذا المبلغ على دفعات شهرية خلال فترة محددة مسبقا تتراوح بين 2 و 39 سنة حسب شروط كل خطة، وفي الوقت ذاته يتم استثمار المبالغ المتراكمة واحتساب أرباح استثمارية سنوية.

ولفتت الى أن جميع الخطط الاستثمارية تتميز بتغطية تكافلية، مع خيارات متعددة منها التغطية التكافلية الشاملة أو التغطية التكافلية الثابتة. ويمكن للعميل السحب من حساب الخطة الاستثمارية ابتداء من السنة الثانية خلال فترة الاستثمار للخطة، كما تتميز بالمرونة التامة في تعديل المبلغ المراد استثماره أو الدفعات الشهرية في أي وقت، ويمكن للعميل إيداع دفعات مالية محددة بالإضافة إلى المبالغ الشهرية المستقطعة دون التأثير على الجدول الزمني لخطة الاستثمار أو المبلغ المستهدف.