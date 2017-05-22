كشف تقرير صادر عن مجموعة «تاليس» عن نتائج النسخة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط من تقرير «دراسة اتجاهات التشفير العالمية لعام 2017»، حيث تبين أن هناك 30% فقط من المشاركين بالدراسة يمتلكون استراتيجية تشفير متكاملة، وهو رقم يتناقض بشكل ملحوظ مع المعدل العالمي البالغ 41%. وأشار 33% من المشاركين إلى أن عمليات تكنولوجيا المعلومات توجه استراتيجيتهم في مجالات التشفير الرقمي، وتتناقض هذه النتائج أيضا مع الرقم العالمي، حيث تبين للمرة الأولى في تاريخ الدراسة امتلاك رؤساء وحدات الأعمال للتأثير الأكبر.

وتبين النتائج المهمة الأخرى للدراسة تفضيلات المؤسسات للتحكم بالتشفير في السحابة، ونشر وحدات أمن الأجهزة (HSMs) لحماية بياناتها، وهي:

٭ يسلك 60% من المشاركين في الدراسة أحد طريقين: إما أن يتطبقوا التشفير داخل المؤسسة قبل إرسال البيانات إلى السحابة، أو تطبيق التشفير ضمن السحابة باستخدام مفاتيح يقومون بتوليدها وإدارتها داخل المؤسسة.

٭ أبدت 37% فقط من المشاركين استعدادها لتسليم التحكم الكامل بالمفاتيح وعمليات التشفير إلى مزودي خدمات السحابة.

٭ بلغ المعدل الإجمالي لاستخدام وحدات أمن الأجهزة 34%، وتمثلت النسبة الأكبر من نماذج نشر وحدات أمن الأجهزة المستخدمة مع تطبيقات السحابة بنماذج النشر داخل المؤسسة بنسبة 49%.

٭ تتمثل أبرز تطبيقات البرمجيات كخدمة «SaaS» التي يستخدمها المشاركون في الوقت الراهن أو يخططون في المستقبل لاستخدامها في عمليات التشفير ببرنامج «مايكروسوفت أوفيس 365» بنسبة 50%.

واستند تحليل اتجاهات التشفير إلى دراسة استقصائية شملت 316 فردا في السعودية والإمارات، بهدف دراسة استخدام التشفير وأثره على الوضع الأمني للمؤسسات. وكان نحو نصف المشاركين في الدراسة من العاملين بمناصب من مستويات الإشراف أو أعلى، في حين يعمل 51% من المشاركين في مجال عمليات تكنولوجيا المعلومات. ويعكس هذا الأمر نطاق التغطية المتنوع للدراسة عبر قطاعات متعددة، حيث يعمل 21% من المشاركين في قطاع الطاقة والمرافق، و16% في قطاع الخدمات، و13% في قطاع الخدمات المالية.