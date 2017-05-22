قال سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ علي الخالد ان بيت التمويل الكويتي يقوم بدور ريادي ناجح بمجال المعاملات المالية الإسلامية، مؤكدا أهمية مد علاقات تعاونه إلى المنظمات التنموية الدولية تعزيز لرسالة الكويت ودورها الريادي في دعم التنمية بالعالم.

جاء ذلك، خلال استقبال السفير لمساعد مدير مركز العلاقات العامة في «بيتك» عبدالله السيف، ومساعد مدير البحوث والفتوى عبدالرحمن المعتوق، وذلك في مقر السفارة بروما بمناسبة زيارة الوفد لمقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، لبحث سبل التعاون التنموي المشترك.

وذكرت سفارة الكويت بروما في بيان صحافي، أن السفير الشيخ علي الخالد رحب بوفد بيت التمويل يرافقه مستشار نائب رئيس «ايفاد» قيس الجوعان، مشيرا إلى أهمية وقيمة ما يقوم به «بيتك» من عمل ريادي ناجح على مدى عقود، ومواكبته بالتطوير المطرد.

وأكد الخالد أهمية مشاركة بيت التمويل الكويتي كمؤسسة متميزة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، لاسيما ما ينظم منها في ايطاليا، حيث توجد مقار منظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالتنمية الزراعية والمجتمعية والغذاء والتغذية.

كما ثمن اللقاء مع «ايفاد» لفتح مجالات التعاون المثمر مع هذه المنظمة التي تعد الكويت شريكا رئيسيا، مؤكدا أهمية أن يمتد هذا التعاون ليشمل كذلك منظمة الأغذية والزراعة «فاو» ومع برنامج الأغذية العالمي التي تتلاقى مع دور الكويت الريادي في العمل التنموي والإنساني.

وفي هذا السياق، لفت الخالد الى ما تنطوي عليه علاقات التعاون مع هذه الوكالات الدولية المتخصصة والرئيسية من فرص تطوير والارتقاء بالكوادر والكفاءات الوطنية وفق أعلى مستويات المهنية والوظيفية في إطار حرص الدولة الخاص بالتنمية البشرية، مؤكدا تشجيعه ودعمه لالتحاق الشباب الكويتي بالعمل في المنظمات والمؤسسات الدولية.