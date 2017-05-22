الكشف عن أقوى 50 شركة بالبورصة.. والأكثر تأثيراً بالكويت

العميان: رؤية «فوربس» تعتمد على دعم قادة ورواد الأعمال

نشجع أصحاب المشروعات الإبداعية الداعمة للاقتصاد

تنظم مجلة فوربس الشرق الأوسط اليوم وللعام الثاني على التوالي حفل «نجاحات الكويت»، وذلك برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بالإضافة الى عدد من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الديبلوماسية، في الكويت والمنطقة العربية.

وستكشف «فوربس» خلال الحفل عن قائمة تتألف من 3 فئات رئيسية، هي: أقوى الشركات المدرجة في سوق الأسهم الكويتية وتشمل 50 شركة، وأكبر الشركات العربية الخاصة الأكثر تأثيرا في الكويت، وأقوى سيدات الأعمال بالكويت.

وستناقش أيضا خلال الحفل ركائز مقدرة الكويت على توفير مناخ جيد للاستثمار، يضمن نجاحات الشركات على أرضها، وكذلك استعراض فرص الاستثمار في صناعة الخدمات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط خلود العميان: «يسر المجلة أن تصدر، وللعام الثاني على التوالي، قائمتها الخاصة بـ «نجاحات الكويت»، والنابعة من رؤية فوربس الشرق الأوسط، الخاصة بتشجيع قادة ورواد الأعمال في كل مكان، لاسيما من يمتلكون سمات الابتكار والإبداع واتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالي يسهمون في دعم الاقتصاد بمشروعاتهم المختلفة».

الجدير بالذكر، أن الاحتفالية تنظم بدعم من مجلة فوربس الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الشركات الرائدة بالمنطقة، ومنها: مجموعة الطيار للسفر القابضة الشركة الرائدة للسياحة والسفر في المنطقة كشريك استراتيجي، وشركة الدانوب العقارية احدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الإمارات كشريك داعم، وشركة توابل العرب والهند الرائدة عالميا في صناعة التوابل من الإمارات كشريك داعم، وجريدة «الأنباء» إحدى أعرق الصحف الكويتية الشريك الصحافي الحصري، وستكون هذه الاحتفالية بإدارة «ترتيب ميديا».