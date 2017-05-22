أعلن بنك الخليج عن إطلاق حملة ترويجية جديدة لموسم صيف 2017، يستفيد منها حاملو بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية من بنك الخليج، وذلك خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 سبتمبر 2017. وخلال فترة الحملة، يحصل جميع عملاء بنك الخليج من حاملي بطاقات الائتمان والسحب الآلي الصادرة من البنك الخليج على فرصة فرص واحدة لدخول السحب للفوز بجوائز نقدية عديدة عند استخدامهم بطاقاتهم داخل أو خارج الكويت.

وخلال هذه الحملة، يحصل عملاء بنك الخليج على فرصة واحدة للدخول في السحب مقابل كل 10 د.ك. يتم إنفاقها محليا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، وثلاث فرص لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها خارج الكويت عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي.

ومن المقرر إجراء السحب في 28 سبتمبر 2017 والإعلان عن 50 فائزا ضمن الحملة الترويجية لموسم الصيف، حيث سيحصل 47 فائزا على جائزة نقدية تبلغ 1000 دينار كويتي لكل منهم، ويحصل فائز واحد على جائزة تبلغ 5000 دينار كويتي وآخر على 10000 دينار كويتي بينما سيحظى فائز واحد بالجائزة الكبرى وقدرها 25 ألف دينار كويتي.