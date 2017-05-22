اختتمت فعاليات مشروع مصنع المبادرين 2، وذلك بانتهاء جولة المبادرين في اليابان الجمعة الماضي، حيث قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي إن المشروع نجح في تحقيق أهدافه بتأهيل المبادرين والشباب اداريا وفنيا للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي المنتج، من خلال إكسابهم المهارات الاساسية لانشاء مشاريعهم الخاصة ذات القيمة المضافة لهذا القطاع.

وأكد الخرافي أن المشروع يأتي في سياق برامج الاتحاد التي جاءت متسقة مع الرؤية الأميرية السامية وتوجه الحكومة لتفعيل مشاركة الشباب في القطاع الخاص والعمل على تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر أحادي، وفي إطار مشاركة الاتحاد في تنمية المجتمع وتعزيزا لهدفه الأساسي لتطوير الصناعة الوطنية المحلية ونشر الوعي بأهميتها.

وأشاد الخرافي بالشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمه للمشروع، حيث أن هذا التعاون أثمر في تأهيل نخبة من المبادرين لإنشاء مشاريعهم الصناعية، وهو ما يصب في صالح تطوير القطاع الصناعي، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون البناء لتوفير المزيد من الفرص للشباب الجاد.

يذكر أن مشروع مصنع المبادرين في دورته الثانية بدأ في فبراير الماضي وتضمن مرحلة التدريب التأسيسي، ثم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية، تلتها مرحلة التدريب الفني لتنتهي باختيار أفضل 10 مبادرين ملتحقين بالمشروع لزيارة اليابان بهدف اكتساب الخبرة والتعرف على تاريخ الصناعة اليابانية، والاطلاع على المبادرين واصحاب المشروعات الصغيرة هناك.