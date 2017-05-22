نظمت مجموعة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني بالتعاون مع الادارة القانونية، برنامجا تدريبيا ميدانيا متكاملا للخبراء الجدد العاملين بالإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل في فندق شيراتون الكويت، ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل الخبراء الجدد في المجالات المتخصصة في العمليات البنكية، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا ذات البعد المصرفي والمالي. ومن جانبه قال مدير عام الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني إن هذا البرنامج يأتي في إطار سعى البنك لنشر الثقافة المصرفية ولتعريف الخبراء الجدد على العمل المصرفي بشكل عام، اضافة إلى توضيح المعلومات المصرفية المطلوبة في عملهم.

وأوضح أن أهمية البرنامج تأتي من أهمية الموضوعات التي سيتناولها والتي تسهم في توفير المعرفة لدى الخبراء الذين يتعاملون مع هذا النوع من القضايا، مبينا أن من أهم محاور البرنامج هي التالي: التعريف بالأعمال المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، التناول القانوني للحسابات الجارية، خطابات الضمان، الاعتماد المستندي بجميع أنواعه، أنواع القروض المختلفة وصناديق الاستثمار. من جهته، أكد المستشار القانوني العام في مجموعة بنك الكويت الوطني د.سليمان عبدالمجيد على أهمية تمكين الخبراء الجدد وتوفير المعلومات الأساسية لهم حول العمليات المصرفية والمالية لتعزيز العدالة والوصول إلى قضاء مصرفي متخصص، مبينا أن مجموعة الموارد البشرية قد اختارت أفضل المحاضرين لهذا البرنامج، بالاضافة لقيام عدد من مدير البنك والمديرين التنفيذيين لإلقاء محاضرات خاصة خلال البرنامج.