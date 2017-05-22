قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إن استمرار تخفيضات إنتاج النفط الحالية وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيقلص المخزونات بدرجة كافية. وتابع «نعتقد أن استمرار التخفيضات بنفس المستوى وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين... سيكون كافيا وزيادة للعودة (بالمخزونات) إلى متوسط خمس سنوات بنهاية الربع الأول من 2018». وكانت كل من روسيا والسعودية قد اعلنا عن الاتفاق على الاستمرار في خفض الانتاج وذلك قبل اجتماعات أعضاء منظمة أوپيك بفيينا المقرر لها الانعقاد في 25 من مايو الجاري للاتفاق على تمديد الانتاج لـ 9 شهور مقبلة. وتبعت ذلك الاتفاق الكويت ببيان من وزارة النفط أكدت فيه اتفاقها مع التوجه السعودي الروسي لتمديد خفض الانتاج حتى مارس من العام المقبل. تأتي تصريحات الفالح خلال مؤتمر صحافي قبل اجتماع منتجي النفط هذا الأسبوع للبت في تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي في يونيو.

وعلق الفالح على الاجتماع مع الادارة الأميركية مؤكدا ان الاجتماعات لم تتطرق الى مناقشة أسعار النفط وفيما يخص إنتاج النفط الصخري قال «نريد لصناعة النفط الصخري الأميركية أن تكون في حالة جيدة وأن تلبي الطلب الإضافي»