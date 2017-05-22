قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: إن قصة الإنعاش الاقتصادي على مستوى الاقتصاد العالمي التي بدأت في نوفمبر يبدو أنها بدأت تتلاشى بسرعة بالتزامن مع توترات داخلية واتهامات متبادلة داخل أروقة السياسة الأميركية، لدرجة أنها يمكن أن تصبح ذكرى قديمة منسية إذا ما استمرت تلك الاضطرابات.

وعلى الرغم من أن القصة الكاملة التي غطتها «الأنباء» قد لا تؤدي إلى أي نتيجة سياسية فعلية، فإن العملات كانت أول من استجاب، إذ ارتفعت كل العملات الرئيسية مقابل الدولار هذا الأسبوع وفي طليعتها الفرنك السويسري بارتفاع نسبته 2.66%.

وبدأت أسواق الأسهم أيضا بالتراجع وبدأ التقلب بالارتفاع، ومن نافل القول إنه مع استمرار التناقضات المحيطة بالإدارة الجديدة النقطة المحورية الرئيسة للأسواق، يستمر تأجيل الوعود بسياسات مالية جديدة، إذا لم تكن قد نسيت، على حساب استمرار الخدع السياسية الكبيرة.

ويستمر فقدان الثقة بالتأثير على مزاج الأسواق وتسبب بتخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة والالتجاء إلى السندات الحكومية. فقد استمر تراجع عائدات سندات الخزينة الأميركية التي تبلغ مدتها 10 سنوات بعد أن بلغت 2.6% في مارس، فيما استمر الدولار بالتراجع لأدنى مستوياته في 7 أشهر، مسجلا تراجعا تجاوز 2% هذا الأسبوع. ومنذ أعلى مستوى في 14 سنة تم تسجيله في يناير، تراجع الدولار الآن بنسبة 5.8%. وتراجعت الأسهم الأميركية أيضا بأسرع وتيرة أسبوعية لها في 8 أشهر، قبل أن تعود للارتفاع بشكل طفيف يوم الجمعة، حتى أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي الذين اعتادوا تحريك الأسواق في السنتين الماضيتين يتم تجاهلهم في خضم الفوضى السياسية الأخيرة، فعلى سبيل المثال، كررت رئيسة احتياط كليفلاند، لوريتا ميستر، دعوتها للمزيد من رفع أسعار الفائدة بعد بلوغ الاقتصاد الأميركي التوظيف التام واقتراب التضخم من النسبة التي يستهدفها المجلس والبالغة 2%.

الاقتصاد الأوروبي

وبعد وقفة وجيزة عقب الانتخابات الفرنسية، يستمر اليورو بالارتفاع هذا الأسبوع، ومن الأرجح أن يستمر في المسار نفسه في الأسبوعين القادمين. وتستمر إعادة الثقة في منطقة اليورو، فيما يبدو أن المستثمرين يأخذون في الاعتبار صدور المزيد من الصقورية لدى اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي في 8 يونيو. وكان أداء اليورو هو الأفضل له هذا الأسبوع بارتفاعه بنسبة 2.35% كردة فعل على تراجع الدولار الأميركي وارتفاع التفاؤل، حتى قراءة الناتج المحلي الإجمالي التمهيدية شهدت نموا اقتصاديا نسبته 0.5% في الربع الأول و1.7% في السنة. وأنهى اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.12.

وكان أداء الجنيه الإسترليني متباينا هذا الأسبوع مع صدور برنامج السياسة الرسمي لكلا الحزبين الرئيسيين، مظهرا توجه حزب العمال بشكل جذري إلى اليسار فيما اختار المحافظون كل سياسة متاحة لمساعدة الحكومة في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعد بلوغ الجنيه أعلى مستوى له إثر مبيعات التجزئة الممتازة في أبريل والدعم الناتج عن تراجع الدولار، تراجع قليلا بعد صدور بيانات الأجور الضعيفة، ولكن الجنيه تمكن من استعادة بعض خسائره وأنهى الأسبوع عند 1.3033.