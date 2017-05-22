٭ تواجد فريق من شركة بورصة الكويت داخل قاعة التداول من بداية الجلسة وحتى نهايتها، وذلك بهدف الرد على جميع استفسارات المتداولين حول التغيرات الجديدة التي شهدتها البورصة مع تطبيق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول، وأفاد الفريق بأن أكثر الاستفسارات التي وردته كانت حول الحدود السعرية الجديدة.

٭ فريق آخر من الشركة الكويتية للمقاصة تواجد داخل قاعة التداول، وذكر أن أكثر الاستفسارات التي وردته تمحورت حول استحقاقات الأسهم فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية والجمعيات العمومية وفترة التسوية الجديدة وطريقة تطبيقها.

٭ طبقت البورصة أمس نظام الإغلاق العشوائي لأول مرة، وكانت لحظة الإغلاق عند الساعة 12 و29 دقيقة و47 ثانية.

٭ استفسرت «الأنباء» من بعض المتداولين عن انطباعهم حول النظام الجديد وجاءت الردود متباينة، حيث أثنى البعض على التغيرات الجديدة وخاصة نظام التكات السعرية، فيما رأى آخرون أن الأمر يحتاج الى بعض الوقت للحكم على التغييرات الجديدة، وأن الحذر كان سيد الموقف في تعاملات أمس، ريثما يتعود المتداولون على هذه المستجدات.