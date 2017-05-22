في إطار جهودها الرامية في تعزيز مستويات التوعية بالسوق المالي، بادرت بورصة الكويت بتخصيص مكتب معلومات لخدمة الجمهور والإجابة عن أي استفسارات تخص تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية الأولى IPTM1) واستحقاقات الأسهم للشركات المدرجة، والذي دخل حيز التطبيق اعتبارا من 21 مايو 2017. ويقع مكتب المعلومات في قاعة التداول بمبنى شركة بورصة الكويت، بجانب المدخل الرئيسي، ليصبح بذلك متاحا لكل شخص يرغب في الحصول على معلومات عن هذا النظام.

وسيعمل مكتب المعلومات بكامل طاقته اعتبارا من 21 مايو 2017، وبشكل يومي لمدة اسبوعين، خلال ساعات التداول.

من جانبها، أكدت بورصة الكويت على حرصها الكامل توفير كل قنوات التواصل التي تسهم في إبقاء جميع المستثمرين والأطراف المعنية على دراية بأكبر قدر من المعلومات، بشكل يسمح لهم بإدارة استثماراتهم بكفاءة.