عقدت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جمعيتها العمومية أمس في غرفة التجارة والصناعة، وأسفرت الانتخابات التي جرت عن انتخاب أعضاء جدد في مجلس الإدارة، إضافة إلى مقاعد الاحتياط. وفي وقت لاحق عقدت الهيئة المنتخبة اجتماعا خاصا بها، حيث جرى على أساسه تزكية داود سليمان معرفي رئيسا لمجلس الإدارة للعامين القادمين، والشيخ حمود شملان الصباح نائبا للرئيس، ومعاذ الفيلكاوي أمينا للسر، وسعود عبدالعزيز أمينا للصندوق.

وقال رئيس مجلس الإدارة المنتخب بالتزكية داود معرفي: «لا يسعني في هذه المناسبة، إلا التقدم بجزيل الشكر والامتنان لإخواني أعضاء الجمعية العمومية وكذلك أعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي منحوني إياها، متمنيا أن تساهم التشكيلة الجديدة في مجلس الإدارة وما تضمه من خبرات متراكمة في إعادة تفعيل دور الجمعية.

وأشار معرفي إلى أن مجلس الإدارة الجديد لديه رؤية للتحرك على مسارين: الأول تفعيل دور الجمعية على المستوى الداخلي عبر العمل أولا على فتح باب التسجيل والانتساب أمام أصحاب المشاريع والمبادرين، لاسيما منهم شريحة المسجلين على الباب الخامس، تنظيم لقاءات مفتوحة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة موزعة على القطاعات المختلفة، بهدف وضع التوصيات لمواجهة التحديات التي تواجه كل قطاع على حدة، أما المسار الثاني فيكمن في وضع خطة تحرك لتفعيل الاتصالات والتواصل مع الجهات المعنية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع الدور الذي تأسست من أجله الجمعية منذ 2010م.

وشدد معرفي على ضرورة أن تكون الخطط المطروحة من قبل الجهات الرسمية والخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة نابعة من احتياجات ومتطلبات القطاع، لا أن تكون مستندة إلى رؤى حكومية محضة. ولفت معرفي إلى ضرورة الاتفاق بين الجهات الحكومية المختلفة على تحديد أولويات القطاع وفقا لرؤى وطنية موحدة، بالنظر إلى شهدته المرحلة الماضية من تشتت في الجهود بين الجهات المعنية، وجود تعدد في الرؤى والاستراتيجيات سواء على مستوى الوزارات المشرفة على القطاع والأجهزة التنفيذية.

وبعد الانتهاء من الانتخابات صرح معاذ الفيلكاوي: «بانه مع إجراء هذه الانتخابات، نسلم الأمانة التي حملها مجلس الإدارة السابق لمجلس الإدارة جديد، متمنيا باسم زملائي في مجلس الإدارة السابق وباسمي كل التوفيق لمجلس الإدارة الجديد، والذي أتت تشكيلته متجانسة وضمت مجموعة من الأسماء من أصحاب الخبرات وأصحاب الاختصاص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة».