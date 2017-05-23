الرشيد: العلامة الفارقة في برنامج هذا العام توفير ثلاجات في المساجد لتوفير كسرة الإفطار للصائمين

يطلق بنك الكويت الوطني برنامجه الاجتماعي الخيري السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك تحت عنوان «افعل الخير في شهر الخير»، وهو تقليد دأب البنك على تقديمه منذ أكثر من عقدين ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية، وذلك تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها البنك والتزاما برسالته الراسخة في خدمة المجتمع.

وقال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد ان برنامج «افعل الخير في شهر الخير» هو تقليد سنوي دأب بنك الكويت الوطني على إطلاقه منذ أكثر من 20 عاما التزاما بمسؤوليته الاجتماعية وانسجاما مع دوره الريادي في قيادة المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع على مدى عقود طويلة.

وأضاف الرشيد أن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد رواد المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، ويحرص من خلال هذا البرنامج للحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه، ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والمساهمات وأعمال الرعاية الاجتماعية والأنشطة التطوعية التي تترجم رسالة هذا الشهر الفضيل.

خيمة رمضان: ويستعد بنك الكويت الوطني لاستقبال الصائمين يوميا في الخيمة السنوية التي تم تجهيزها هذا العام مقابل سوق شرق على شارع الخليج العربي، حيث يستقبل المتطوعون من موظفي البنك الوطني الصائمين ويقومون بتوزيع أكثر من ألف وجبة افطار عليهم وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجون اليها.

جولات ميدانية: هذا، ويستعد بنك الكويت الوطني إلى تنظيم أكثر من عشرين جولة ميدانية واسعة النطاق لتوزيع وجبات الإفطار إلى مختلف المناطق في الكويت، بالإضافة إلى زيارة العديد من المؤسسات والمستشفيات والمساجد لتوزيع وجبات الافطار على العاملين والمصلين خلال الشهر الفضيل.

قصر نايف: كما يشارك بنك الكويت الوطني أيضا خلال شهر رمضان بإفطار الصائمين في قصر نايف والذي يشهد، كتقليد سنوي، توافد العديد من الصائمين لمتابعة لحظة انطلاق مدفع الافطار في هذا القصر ذات الدلالة التراثية والتاريخية، وذلك في إطار رعاية البنك لبرنامج «مدفع الافطـار» على تلفزيون الكويت للعام الثاني على التوالي.

ثلاجات لتوفير كسرة الإفطار: كما أن العلامة الفارقة في برنامج رمضان لهذا العام تأتي من خلال مبادرة غير مسبوقة يقدمها بنك الكويت الوطني بالتعاون مع محافظة العاصمة لتوزيع ثلاجات لحفظ المياه والتمر لتوزيعها على عدد من المساجد في مناطق مختلفة في الكويت وسيشرف البنك على تعبئة هذه الثلاجات طوال الشهر الفضيل.

دعم أسر الدخل الضعيف: كما سيشارك بنك الكويت الوطني في حملة لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود في منطقة الجليب وذلك من خلال منحهم ما يحتاجون اليه من دعم لتحسين وضعهم المعيشي. وإلى جانب مشاركة الوطني، سيساهم في هذه الحملة أيضا مجموعة من المؤسسات والشركات حيث سيتم تنظيم زيارات للتعرف على الأسر المحتاجة ونوعية احتياجاتها لتوفير وتأمين ما ينقصهم من علاج أو مقتنيات منزلية أو غيرها من الضروريات الحياتية.

قرقيعان: كما سينظم بنك الكويت الوطني خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك زيارات إلى مستشفى الوطني للأطفال وبيت عبدالله لتوزيع القرقيعان والهدايا عليهم وتهنئتهم بالمناسبتين.

المتطوعون: وعلى غرار كل عام، يشارك عشرات المتطوعين من موظفي بنك الكويت الوطني في برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير» وذلك من خلال استقبال الصائمين على موائد الإفطار في خيمة البنك الوطني، والقيام بالزيارات والجولات الميدانية في المناطق او المؤسسات والمرافق العامة والمساجد والمستشفيات، يأتي ذلك انطلاقا من حرص البنك على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الانسانية والنشاطات الاجتماعية التي ينظمها.

مواقع التواصل الاجتماعي: تقدم وسائل التواصل الاجتماعي في بنك الكويت الوطني هذا العام نصائح طبية ومسابقات تتعلق بصحة الفرد والصيام وبالأساليب الصحية الأفضل للحفاظ على نظام غذائي سليم، وتصحيح بعض المعتقدات الغذائية والصحية الخاطئة، إلى جانب التطرق للحالات الصحية الخاصة مثل السكري والسمنة وغيرهما، وذلك بالتعاون مع د.بدر نصرالله المتخصص في الصحة الغذائية.