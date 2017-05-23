أول مجمع تجاري وترفيهي من نوعه في البحرين بواجهة بحرية تمتد على مسافة 1.5 كيلومتر

نظمت مؤخرا إدارة الأﭬنيوز لقاء وجولة ميدانية لممثلي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين لاطلاعهم حول آخر تطورات مشروع الأﭬنيوز- البحرين وتفاصيله وأهميته لقطاع التجزئة والسياحة في المملكة، ولاسيما مع الافتتاح المرتقب في نهاية العام الحالي.

واطلع الحضور على عرض توضيحي يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالتصميم، والمساحات التأجيرية، والمناطق التي يتضمنها وأهم العلامات التجارية التي ستفتتح والتي تتضمن علامات تجارية تفتتح للمرة الأولى في مملكة البحرين. كما تضمن اللقاء جولة ميدانية لموقع المشروع للاطلاع على مراحل الإنشاء والتشغيل.

يعتبر الأﭬنيوز- البحرين أول مجمع تجاري وترفيهي من نوعه في مملكة البحرين بواجهة بحرية فريدة تمتد على مسافة 1.5 كيلو متر، وبموقع استراتيجي في قلب المنامة بمحاذاة شارع الملك فيصل. ويقدم المشروع مفهوما جديدا في المملكة بتصميم مستوحى من الأﭬنيوز -الكويت، إذ يعطي الزائر شعورا بالأجواء الخارجية تحت سقف مغطى يسمح لضوء الشمس بالانسياب منه دون الحرارة.

وتبلغ المساحة التأجيرية للمشروع نحو 40 ألف متر مربع ضمن إجمالي مساحة المشروع التي تبلغ 272 الف متر مربع، تضم 130 محلا تجاريا، 50% منها مخصص للمطاعم والمقاهي يتميز جميعها بإطلالة بحرية على خليج البحرين، فضلا عن مساحة كبيرة للترفيه العائلي، متمثلة في صالة مخصصة للألعاب و12 دار سينما وحدائق عامة وممر للمشاة ومواقف للسيارات تسع حوالي 1500 سيارة.

وسيضم الأﭬنيوز- البحرين هيلتون بحرين باي أوتيل أند ريزدنسز الذي سيفتتح للمرة الأولى في البحرين، وسيضم 210 شقق فندقية، بموقع متصل بشكل مباشر بالمجمع، ما سيجعل من الأﭬنيوز - البحرين الوجهة المفضلة للمواطنين والسياح ورجال الأعمال من منطقة الخليج العربي وغيرها من الدول.

ويتميز الأﭬنيوز بتصميم فريد، يعتمد على تصميم مناطق مختلفة لكل منها أجواؤه وتجربته التسوقية المختلفة، والتي تلبي طلبات الزوار من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.

كما يتميز المشروع بأنه مغطى بمادة «اي تي اف اي» الذي يعتبر أحد عناصر التصميم المميزة، والخيار الأفضل للأسطح الممتدة في المشاريع الكبيرة، حيث سيمد الزوار بضوء الشمس على امتداد المجمع دون الشعور بحرارة الجو الخارجية.

وتم تأجير معظم المحلات لمختلف العلامات التجارية العالمية والمحلية، من ضمنها علامــــات تجارية تدخل سوق التجزئة في البحرين للمرة الأولى، ومنها ايربان دي كــاي، تشيزكيك فاكتوري وبتيل، سيفورا، ديب اند ديب، كاريبو، ستاربكس، فايف جايس، ريفا، اتش اند ام، بابل وغيرها من العلامات التي ستستقبل زائريها بعد الافتتاح المقرر في شهر أكتوبر المقبل.