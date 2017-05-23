البحر: الشركة تسعى لترسيخ مفاهيم الاستثمار العقاري الدولي السليم للعامة

أعلن طارق البحر رئيس مجلس إدارة شركة بلوبرينت القابضة عن تسمية عبدالوهاب العيسى سفيرا للهوية التجارية للشركة ضمن إطار خطة إعلامية يعمل من خلالها الطرفان معا لنشر الرسالة الاجتماعية والتجارية لشركة بلوبرينت إلى كل المستويات بما يكفل تعزيز مفاهيـــم ثقافة الاستثمار العقاري الدولي السليم لكل شرائح المجتمع من الأفراد والشركات.

في هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت م.مشعل الملحم أن هذه الاتفاقية أتت بعد التعاون النجاح بين شركة بلوبرينت وشركة أو ميديا في حملات إعلامية توعوية سابقة نجح فيها الطرفان في تقديم رسالة إعلامية وإعلانية لجمهور المستثمرين في العقار الدولي عموما والعقار البريطاني خصوصا، تم طرح خلالها مجموعة من المواضيع التي ترفع من مستويات الثقافة العقارية للمستثمر الصغير ومن أهم تلك المواضيع التي تم طرحها هي نبذة عن الأنظمة الضريبية في السوق البريطاني وآليات الشراء القانوني السليم وسبل التقييم العقاري لقيمة الاستثمار وعوائده المتوقعة.

من جانبه، أعرب عبدالوهاب العيسى عن سعادته بهذه التسمية، موضحا أن هناك مسؤولية مشتركة في رفع الوعي لدى العامة من الجمهور عن الطرق المثلى للاستثمار العقاري، مما من شأنه أن ينعكس إيجابا على جميع الأطراف. كما أثنى على مشاريع شركة بلوبرينت الرائدة والمتميزة في السوق العقاري.

ومن المعروف أن عبدالوهاب العيسى شخصية إعلامية شابة عملت في قطاع الإعلام المرئي لسنوات عديدة قدم من خلالها مجموعة من أشهر وأنجح البرامج التلفزيونية، كما أسس العيسى شركة إعلامية متخصصة في الإعلام الاجتماعي أدار من خلالها مجموعة من أكثر الحسابات الاجتماعية والإخبارية الناجحة على المستويين المحلي والخليجي ويعتبر من عبدالوهاب من المغردين الشباب الذين يتمتعون بحيادية وموضعية الأخبار التي ينشرونها في حساباتهم وتحظى حسابات عبدالوهاب على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمئات الألوف من المتابعين.