السحوبات اليومية تتضمن جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار

أعلن بنك الخليج في 21 مايو عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 14 حتى 18 مايو الجاري، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: زينب شحاده ايوب، أيهم رشيد فضل، خالد فهد علي الجيفين، عبدالكريم جاسم منشد العنزي، عبدالله منصور عبدالله المنصور العرفج، حسين غلوم حسين حجي كرم، حسن صلاح الصادق، اسيل كامل جواد خلف، عبدالله نواف يعقوب العنزي، ولاء محمد عبدالله العرادي.

وسيجرى السحب ربع السنوي الثاني في 29 يونيو على جائزة 250 الف دينار كويتي يليه السحب ربع السنوي الثالث الذي سوف يجري في 28 سبتمبر على جائـزة 500 الف دينار كويتي.

أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

ويوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.