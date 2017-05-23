عزز بنك برقان المزايا التي يمنحها لعملاء «بريميير» مؤخرا، بهدف تلبية احتياجاتهم ومواكبة أسلوب حيـــاتهم، إذ يتيح لهم الحصول على تأمين السفر المجاني عند حجز رحلاتهم باستخدام بطاقة «VISA Signature» للسحب الآلي.

حيث أوضح البنك أنه من خلال هذه الخدمة، سيحصل عملاء «بريميير» وعائلاتهم على تغطية لحوادث السفر وغيرها من النفقات بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار للحوادث الشخصية، و150 ألف دولار لتغطية النفقات الطبية الطارئة و1500 دولار لإلغاء الرحلات، لافتا إلى أنه يمكن للعملاء الحصول على تغطية أيضا في حال تأخير الرحلات وفقدان أمتعة السفر.

وذكر بنك برقان أنه يمكن لعملاء «بريميير» الحاملين لبطاقة «VISA Signature» للسحب الآلي، الاستفادة من التأمين المجاني للسفر لحامل البطاقة وزوجته/ زوجها و5 أطفال كحد أقصى إلى جميع الوجهات لمدة 90 يوما.

كما بين أنه يمكن للعملاء الراغبين بالاستفادة من هذا العرض، الدخول إلى موقع «VISA» الإلكتروني https://cardholderbenefitsonline.com/ للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة لبوليصة التأمين وكيفية الحصول عليها، بالإضافة إلى تحميل شهادة إثبات التغطية التأمينية.