خاجة: نعمل بجهد لنصبح من أوائل مقدمي الخدمات وموردي حلول الاتصالات الذكية

أعلنت شركة مدى للاتصالات عن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وشهادة إدارة البيئة ISO 14001:2015، بالإضافة إلى شهادة إدارة الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001.

الجدير بالذكر أن هذه الشهادات تمنح للشركات المحققة لأعلى مقاييس الجودة الإدارية المطابقة للمواصفات العالمية. كما تقدم للشركات التي تطبق مجموعة من المواصفات العالمية بتوجيه وضبط المؤسسة ومنها، التركيز على إرضاء العملاء، وجود القيادة الفعالة، والتعاون بين الموظفين، ووجود آلية للتطوير المستمر.

فمن المعروف أن نظام إدارة الجودة - ISO 9001، يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في الشركة، حيث يوضح هذا المعيار الذي يعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشارا في العالم، الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركة لأعلى المستويات.‬

كما يعتبر نظام المواصفات الدولية ISO 14001، الأشهر عالميا للإدارة البيئية. حيث يقوم هذا النظام بتحديد الطريقة المثلى لوضع معايير إدارة بيئية فعالة. وقد تم تطويره ليساعد المؤسسات على استدامة نجاحها التجاري مع أخذ الحفاظ على البيئـة المحيطة بعين الاعتبار.

أما بالنسبة لمعيار OHSAS 18001، فيشكل إطار العمل لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية. فهو يساعد المؤسسات على تطبيق جميع السياسات والضوابط والإجراءات التي تحتاجها لضمان أفضل الممارسات في بيئة العمل بحيث تكون متوافقة مع المعايير الدولية.

وقد صرح صاحب خاجة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مدى للاتصالات، بأن هذه الإنجازات تتماشى مع أولويات الشركـــة الاستراتيجية، والرؤية التي تهدف إلى ربط عملائها بأحدث وسائل الاتصالات اللاسلكية لتقديم خدمات الإنترنت واسعة النطاق وذات الجودة العالية، وخدمات نقل وتبادل المعلومات اللاسلكية، وأكد خاجة أن «مدى» تعمل دائما بجهد لتصبح من أوائل مقدمي الخدمات وموردي حلول الاتصالات الذكية والأنظمة المتكاملة في الكويت والشرق الأوسط.‬