فكرة المشروع تسلط الضوء على أهمية مفهوم «المنزل» في المنطقة

أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن إطلاق «أكنان»، مجموعة الفلل الفخمة المكونة من 3 غرف نوم. وتتمحور الفكرة من إطلاق هذا المشروع حول تسليط الضوء على مفهوم «المنزل» كونه جزءا أساسيا من ضروريات الحياة. وستطرح داماك العقارية فلل «أكنان» للبيع يوم الأربعاء الموافق 24 مايو في فندق روضة المروج، قاعة الياسات، داونتاون دبي من الساعة 5 عصرا حتى 10 مساء. ومع أسعار تبدأ من 999999 درهم إماراتي وخطة سداد على مدى خمس سنوات، تتميز كل فيلا بتصميم أنيق ولمسات جمالية خارجية رائعة، في حين يتخللها تفاصيل داخلية بذوق رفيع ومساحات مفتوحة رحبة تجمع بين الراحة والفخامة. وقال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: «يسلط إطلاق فلل «أكنان»، والتي تعني «مأوى» باللغة العربية، الضوء على أهمية مفهوم «المنزل»، وعلى القيمة العاطفية الكبيرة التي يمتلكها عالميا بغض النظر عن اختلاف الثقافات والمعتقدات والأجيال.

وفي الثقافة العربية، يمثل المنزل شيئا قريبا جدا من القلب، إذ يرتبط بشكل مباشر بمفهوم الاستقرار والأسرة. كما أن استضافة الأصدقاء في المنزل تمثل واحدة من أكثر العادات المتأصلة لدى مختلف الأجناس، وعلى وجه الخصوص في العالم العربي. وبهدف تحقيق هذه المشاعر النبيلة، فقد أردنا توفير منازل تتجلى فيها قيم الكرم وحفاوة الضيافة. فهذا هو ما يجسد مشروع «أكنان» التطويري من حيث المفهوم والمعنى». كما تم تصميم فلل «أكنان» مع عناية فائقة بأدق التفاصيل من الداخل والخارج، حيث تحتوي على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على حديقة خاصة، وتوفر مناظر خلابة للمنطقة المحيطة الخضراء المورقة، ما يوفر بيئة معيشية تبعث على الهدوء والاسترخاء مع إطلالات مميزة. وتقع فلل «أكنان» وسط المساحات الخضراء لمشروع أكويا أكسجين، المجتمع المتكامل الذي يضم جميع العناصر اللازمة للاستمتاع بنمط حياة سعيد وصحي، مع طيف واسع من خيارات التسوق والمطاعم ومرافق الترفيه، جنبا إلى جنب مع وسائل الراحة ومرافق الحياة اليومية مثل المدارس ودور الحضانة. ومع المساحات الخضراء والمناطق الخاصة بممارسة أنشطة اللياقة البدنية والحدائق التي تنتشر في أنحاء المجتمع، يقدم أكويا أكسجين العديد من الفرص لتجديد النشاط والاستمتاع بالهدوء والسكينة.